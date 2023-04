Călugărul care a rămas fără drept de slujbă după ce s-a îndrăgostit. Imaginile intime care l-au compromis

Un călugăr care s-a îndrăgostit de o femeie și a început să conversese cu ea pe internet a rămas fără slujbă după ce i-a trimis o serie de filmulețe intime. Cum au ajuns imaginile în posesia mitropoliei și ce s-a ales de idila celor doi.

Călugărul ar fi vrut să se căsătorească cu tânăra, însă ea avea alte planuri. Ce spun el despre relația lor

Un călugăr de la mănăstirea Muntele Rece din Cluj, pe nume Arsenie Gălățan, s-a îndrăgostit de o femeie în vârstă de 30 de ani. Bărbatul a început să converseze cu ea pe internet și la un moment dat chiar i-a trimis o serie de imagini din intimitate. Cel mai probabil, bărbatul nu se aștepta ca situația să escaladeze și ca totul să se năruie.

Clipul pe care el l-a trimis femeii de care s-a îndrăgostit ar fi ajuns în posesia mitropoliei după ce acesta ar fi avut o discuție aprinsă cu femeia de care se îndrăgostise. Cei doi ar fi vrut să treacă la nivelul următor și să se căsătorească, însă călugărul spune că nu avea de gând să renunțe la slujba sa. Ca să se răzbune pe el, cel mai probabil, femeia a fost cea care a trimis imaginile mai departe. Întrebat ce s-a întâmplat între cei doi, călugărul a vorbit cu sinceritate despre acest subiect.

„I-am trimis femeii un clip video pentru că o iubeam și ea mă iubea pe mine. A vrut să ne căsătorim, dar eu nu am vrut să renunț la chemarea mea. Filmarea a ajuns la Mitropolie și am fost sancționat. Am fost dat jos din funcția de stareț și nu mai am voie să oficiez slujbe. Acum aștept să mă duc la Prea Înaltul (Mitropolitul Clujului) pentru a fi ascultat. Eu aș vrea să rămân călugăr, la Someșul Rece”, a povestit fostul stareț pentru Stiri de Cluj.

Cine este femeia care i-a furat inima și ce diferență de vârstă este între ei

Femeia de care s-ar fi îndrăgostit călugărul are 30 de ani, ar fi originară din Sibiu și ar fi venit de mai multe ori la mănăstire. Preotul, pe de altă parte, are 54 de ani și s-a călugărit în 1998, potrivit sursei citate mai sus.

Nu este exclusă varianta unui șantaj, pentru că părintele Arsenie Gălățean i-ar fi cumpărat mai multe bunuri și la un moment dat i-a oferit suma de 10.000 de lei. Sursele Știri de Cluj spun că preotul ar fi luat bani chiar din fondurile locale pentru a o ajuta pe femeia de care s-a îndrăgostit.

