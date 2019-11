Campania AjutEU! Alexandra Păduraru și-a petrecut copilăria mai mult prin spitale. „Dacă aș scrie o carte despre mine, aș numi-o ,,Lupta".”

Citește și: Simona Gherghe a făcut un gest emoționant! Și-a donat racheta de tenis lui Remus, un copil cu afecțiuni cardiace! Visul lui este să facă performanțe în tenis și să o întâlnească pe Simona Halep

Iar cele mai importante momente din viata ei tot prin spitale s-au intamplat - zile de nastere, Craciun sau Paste. Chiar si asa, ea ar numi acest capitol din carte "Amintiri frumoase", pentru ca a fost inconjurata mereu de oameni minunati, iubire, optimism si vorbe bune. Alexandra de azi, e un copil maturizat inainte de vreme si un suflet de om mare prizonier intr-un corp mult prea mic.

Acest fel al ei de a gandi si de a privi binele din tot ce e rau, a ajutat-o, pana la urma, sa isi schimbe destinul. Anul trecut, mama Alexandrei a cunoscut un copil cu aceeasi boala ca a ei, complet vindecat dupa o operatie facuta in Serbia. Din pacate, un lux imposibil pentru familia Paduraru. Un an de zile au incercat sa stranga banii, dar fara sprijinul oamenilor care au donat in campania "vreau sa ajut" n-ar fi reusit. Acum, priviti-o pe Alexandra! Eroina principala dintr-o poveste cu final fericit.