E oficial! Când vin pensiile românilor, de fapt! Surpriza anunțată de autorități, pentru ianuarie

Poştaşii vor începe să distribuie pensiile din data de 10 ianuarie, după ce Casa Naţională de Pensii Publice va vira marţi, 7 ianuarie, Poştei Române prima tranşă din drepturile sociale, informează luni Compania Naţională Poşta Română (CNPR).

CÂND VIN PENSIILE PENTRU LUNA IANUARIE

"Într-o lună obişnuită, Poşta Română primeşte prima parte a banilor de pensii cu trei zile înainte de prima zi lucrătoare a lunii în care pensiile sunt livrate. Ca la orice început de an, partenerii noştri de la Casa Naţională de Pensii Publice virează Poştei Române prima tranşă a banilor începând cu 7 ianuarie, întrucât are loc închiderea de an, când se trage linie închizându-se creditele bugetare.