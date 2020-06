Al doilea val de coronavirus, tot mai aproape. Medic, despre creșterea alarmantă de cazuri: ”Se va ajunge din nou la starea de urgență. Spitalele sunt pline!”

Medicul Cristian Oancea, managerul Spitalului Victor Babeș din Timișoara, a vorbit, în cadrul unui interviu, despre creșterea alarmantă a numărului de îmbolnăviri și susține că oamenii ar trebui să fie mult mai responsabili, altfel riscăm să intrăm din nou în stare de urgență.

„Inițial, când am calculat după statistică epidemiologică a unui virus, ne așteptăm ca valul 2 să fie abia în noiembrie-decembrie. Am spus-o de mai multe ori, pentru că noi nu știm să fim responsabili și disciplinați… Mă gândesc la noi, ca și popor. Am privit acești pași de relaxare fără o anumită responsabilitate și, practic, ce am cerut noi au fost măsurile de bun simț: să te speli pe mâini, să îți aerisești casa, să porți mască pentru a fi protejat și tu și colegii. Nu am cerut măsuri extraordinare. Să ne limităm puțin distanțafizică la 1,5-2 metri, dacă avem o infecție respiratorie, să stăm acasă. Am cerut măsuri de bun simt, dar uitați-vă cu ce ne confruntăm. Există un indice, care, dacă este subunitar, ne arată că valul pandemic e în scădere, R-ul acela, care, dacă scade sub 1 la numărul de infectați pe cap de locuitori, înseamnă că pandemia e în scădere. Problema a fost că, odată ce s-a instituit al doilea val de relaxări, am constatat, și noi ne uităm la cifre de 2-3 ori pe zi, am constatat că numărul de îmbolnăviți crește, acum suntem la 1,4-1,6. Ajungem la nivelul din februarie-martie, de la începutul pandemiei. Și am depistat focare multiple, în București, unde sunt patru spitale pline.

Ce restricții îi așteaptă pe români de la 1 iulie. Anunțul făcut de Ludovic Orban: ”Nu vrem să punem în pericol sănătatea oamenilor!”

E vorba de Institutul Matei Bals, Spitalul Babeș, Colentina, unde toată lumea vuiește pentru că are o parte Covid și ceilalți colegi se chinuie să deschidă partea de non-Covid, pentru că și acei pacienți trebuie tratați, și Institutul Marius Nasta, unde sunt colegii mei de pneumologie. Am constatat fluxul migrațional. O parte populația din București s-a dus către Dobrogea, și avem focare în Constanța, Mamaia, Vama Veche acum, plus, cred că și Brăila. O altă parte din fluxul migrational a mers spre Brașov și Bacău și avem focare acolo, și a rămas Iașiul, care are și Vaslui și Suceava. Deci în partea această a țării, încet, încet, valul 2 cred că vine în iulie-august. Am discutat cu epidemiologii, și am atras atenția, dacă respectăm aceste măsuri de bun simt, care nu sunt coercitive social sau de îngrădire a drepturilor sociale, terasele sunt deschise, s-au deschis muzeele, se poate circulă, dar uitați-vă în supermarketuri sau în mall-uri câți poartă masca”, a spus medicul Cristian Oancea, potrivit Opinia Timișoarei.