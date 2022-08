Cât costă să schimbi Lei în Leva pe litoralul bulgăresc în 2022. Casele de schimb valutar profită de valul de turiști români

În stațiunea Sunny Beach, o destinație populară pentru turiștii români, casele de schimb valutar sunt la tot pasul, însă moneda Leva este vândută la un preț cu mult mai mare față de valoarea reală a acesteia.

Potrivit cursbnr.ro, valoarea în lei a unei monede leva bulgărești era pe 1 august 2022 de 2.52. În luna iulie, Leva a variat în jurul acestei sume. Totuși, în Sunny Beach, bulgarii cer pentru o Leva cu aproape 1 leu și 50 de bani mai mult decât valoarea reală a monedei.

Cum profită cei care dețin case de schimb valutar pe litoralul bulgăresc. La ce trebuie să fie atenți turiștii români

La tot pasul, în stațiune turiștii găsesc case de schimb valutar, sau pancarte care anunță prezența unei astfel de case la câteva sute de metri distanță. În fața caselor de schimb valutar sunt afișate prețurile pentru care poți primi moneda țării în care te afli.

Așadar, dacă vrei să schimbi Lei în Leva în Sunny Beach trebuie să plătești de la 3,77 lei pentru o Leva și până la 3,99 lei.

Un turist care a petrecut un sejur în luna iulie 2022 în statul vecin a povestit pentru a1.ro că a avut bani schimbați din România și că din fericire nu a fost pus în situația de a schimba bani în stațiune.

„Sincer sa fiu, mi-a venit să râd când am văzut cât cer casele de schimb valutar din stațiune pentru leva. Mi s-a părut fabulos. Să ajungi să ceri aproape 4 lei pentru o monedă care în realitate valorează puțin peste 2 lei jumăte. Din fericire, am avut bani schimbati din România. Eu am schimbat lei în leva într-un mall din București, cu 2,66 lei și mi-au fost utili”, a povestit turistul.

Întrebat dacă a avut nevoie de bani lichizi în stațiunea bulgărească, turistul a vorbit despre buticurile cu suveniruri, care se aflau peste tot.

„La terase, restaurante și supermarketuri am plătit cu cardul, însă la buticuri am avut nevoie de cash. Am observat că unii turiști au încercat să cumpere magneți de frigider cu euro, iar comercianții le-au cerut 2 euro pe magnet in loc de 2 leva. Deci, mai mult decât prețul real. A fost foarte bine că am avut leva. Bulgarii încearcă să facă speculă, fiind vorba despre o stațiune frecventată de foarte mulți turiști”, a conchis românul.

Așadar, turiștii care au în plan o vacanță pe litoralul bulgăresc ar face bine să aibă leva în portofel, schimbați din țara noastră, pentru că în stațiunile din statul vecin vor plăti mult mai mult decât valoarea reală. Nici bancomatele nu reprezintă o variantă prea bună, pentru că la ATM comisioanele sunt foarte mari.

