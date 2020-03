Cătălin Moroșanu sare în ajutorul tânărului care a mers călare pe cal 40 de kilometri ca să-și vadă soția la maternitate: ”Opriți-vă din tot ce aveți de făcut!”

Un barbat din judeţul Iaşi a străbătut călare 50 de kilometri pentru a-şi vedea iubita şi copilul nou-născut

Sergiu are trei copii acasă, două fetițe și un băiat de câteva zile

Tânărul de 22 de ani surprins călare, miercuri, pe străzile din Iași are o poveste impresionantă. Sergiu Ion Ciobotariu are două fetițe, iar în urmă cu două zile a devenit tatăl unui băiat. Provine din Răducăneni, localitate aflată la aproape 50 de kilometri de Iași, dar locuiește într-o zonă de la marginea orașului. S-a născut într-o familie săracă, dar cu ajutorul calului său reușește totuși, cu greu, să aibă grijă de familia lui.

„Am încercat să iau un tramvai. Nu m-au lăsat. Nu am avut bani să iau un taxi. M-am întors acasă și m-am urcat pe cal. Prima data m-a oprit un echipaj de Poliție. I-a fost milă de mine și m-au lăsat să plec. Pe urmă m-a oprit un echipaj de la Poliția Locală. Au râs de mine, m-au luat la mișto. Mai apoi m-a mai oprit un echipaj, au fost de treabă. Nu m-au amendat. Au înțeles că am o urgență și nu am avut altă variantă”, a spus Sergiu, pentru BZI.