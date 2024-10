O femeie a adunat sticlele pelerinilor din Iași. Iată ce a determinat-o să facă acest gest.

Procesiunea de la Iași din jurul datei de 14 octombrie este una dintre cele mai mari din țară. Credincioșii sunt dornici să treacă pe la racla Sfintei Cuvioase Parascheva, astfel că stau ore și chiar zile în șir la coadă.

Cuvioasa Parascheva sau Sfânta Vineri, cum mai este cunoscută în credința populară, se spune că este ocrotitoarea sărmanilor. Oamenii se strâng an de an la Iași pentru a o prăznui.

Conform unei surse, organizatorii au declarat că în 2024 ar fi luat parte la pelerinaj aproximaiv 255.000 de credincioși.

Câți bani a strâns o femeie, după ce a reciclat sticlele rămase de la pelerinii din Iași. Suma nu este de ignorat

Pelerinajul a început pe data de 8 octombrie, iar pe 15 octombrie încă mai erau la coadă 7.500 de persoane.

O femeie a văzut în marea aceasta de oameni o oportunitate de a-și ajuta copilul, în vârstă de 12 ani. Alina T. are 37 de ani și este mamă singură. Această locuiește în Iași și întâmpină dificultăți financiare majore.

Aceasta a decis să adune PET-uri reciclabile de la credincioșii veniți în pelerinaj. Femeia nu are un venit stabil, așa că își câștigă existența reciclând.

Alina adună toate recipientele reciclabile, pentru garanția de 50 de bani.

„De câteva zile vin la coada de la Sfânta Parascheva și adun sticle, doze, ce se poate returna pentru cei 50 de bani. Am nevoie de bani ca să îmi îngrijesc copilul, deoarece sunt singură.

Este greu, nu am ce să zic, dar trebuie să pun ceva de mâncare pe masă. Am învățat să mă descurc singură toată viața, m-am despărțit de soț în urmă cu câțiva ani, e mai bine așa, deoarece aveam numai probleme cu el.

Mi-am luat copilul și am plecat unde am găsit și eu să stau, însă nu am renunțat la el, nici nu am vrut să mă gândesc la asta”, a declarat Alina, conform sursei menționate anterior.

Femeia își iubește nespus copilul și este gata să facă orice pentru a-i asigura un trai decent. Aceasta nu-și găsește un loc de muncă stabil, deoarece are doar 4 clase.

„Băiatul meu are 12 ani, este la școală, am doar eu grijă de el, nu mai am pe nimeni, însă ne-am învățat așa, să ne descurcăm, și sunt sigur că odată ce va crește, își va ajuta mama.

Vreau ca el să aibă ce mânca, să poată merge la școală, să nu fie ca mine, cu 4 clase. Oamenii sunt răi în ziua de azi, să nu râdă copiii de băiatul meu, la școală, deoarece mama sa adună sticle pe stradă”, a mai adăugat ea.

În cele câteva zile în care pelerinii s-au aflat la Iași, Alina a adunat peste 300 de sticle pe zi. Astfel că, a strâns aproximativ 180 de lei. Femeia își dorește să facă asta în continuare.

„Decât să cerșesc sau să fur, am ales să strâng sticle. Am lucrat un timp la spălat vase și la făcut curățenie, doar că după ce am rămas singură, trebuia să am grijă de copil.

Este și greu să mă angajez, deoarece am doar 4 clase, dar măcar aș fi învățat să scriu bine și să socotesc, așa m-aș fi putut angaja la un magazin.

Pot să mă descurc, am alocația de la băiat, mai găsesc să merg la treabă uneori sau mai adun sticle. Păi, într-o zi, aici am reușit să strâng undeva la 300 și ceva de sticle, și așa, lumea le aruncă la gunoi”, a explicat femeia.

Ea ar putea câștiga chiar mai mult în viitor, autoritățile dorind să crească valoarea garanției la 1 leu.

Potrivit presei locale, pe Alina o însoțește în periplului prin oraș cățelușa ei, Mira. Animăluțul îi înduioșează pe oameni, care o mângâie și chiar îi dau de mâncare.

„Cățelușa mea, Mira, este prietena mea, merge cu mine peste tot și stă cu mine indiferent de vreme. Lumea îi mai dă de mâncare și apă, și o mângâie, este foarte prietenoasă.

Vin dimineața, în jur de ora 09:00, și stau până seara, fac câteva ture în fiecare zi și duc sticlele la magazine, unde se reciclează. Așa pot să fac și eu bani pentru mai mult timp”, mai precizează Alina.