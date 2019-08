Caz șocant în spitalul din Fălticeni! O femeie a murit deoarece nu a fost tratată corespunzător

Familia unei bătrâne în vârstă de 88 de ani acuză spitalul unde a fost internată femeia pentru faptul că aceasta a decedat după ce nu a fost tratată în mod corespunzător de către medici.

Bătrâna a fost tratată doar cu vitaminele cumpărate de către familie, i s-au dat somnifere pentru a nu deranja asistentele noaptea și apoi a fost găsită plină de vânătăi.

Nepoata acesteia acuză spitalul din Fălticeni pentru faptul că pacienta nu a fost tratată în mod corespunzător. Abia după opt zile aceasta a fost transferată la un alt spital.

„Bunica mea a acuzat dureri de cap, tocmai de aceea matuşa mea a chemat ambulanţa. A fost dusă la spital. Bunica mea în vârstă de 88 de ani s-a urcat în ambulanţă pe picioarele ei, însă în 5 săptămâni în spital s-a schimbat total! În prima zi nu i s-a făcut absolut nimic, i s-au dat nişte vitamine cumpărate tot de familie! 8 zile a fost ţinută pe nişte vitamine de la farmacie cumpărate de noi!”, scrie nepoata bătrânei.

Medicii au diagnosticat-o pe femeie cu demență. Un alt medic i-a transmis nepoateai că bunica sa este bine, în timp ce al treilea medic i-a spus că are o infecție la rinichi.

Medicamentele bătrănei se aflau de multe ori pe masă pentru că asistentele i le ofereau doar atunci când își aminteau.

Nepoata femeii de 88 de ani care a murit zilele trecute după ce a fost internată în spitalul din Fălticeni acuză cadrele medicale că au tratat-o necorespunzător pe bunica ei, care suferise un accident vascular. Abia după opt zile femeia a fost transferată la un alt spital, unde i s-a pus diagnosticul corect.

Nepoata femeii a postat şi imagini din care reiese că bătrâna s-a ales cu mai multe vânătăi în spital.

„Bunica mea (...) a acuzat dureri de cap, tocmai de aceea matuşa mea a chemat ambulanţa. A fost dusă la spital. (...) Bunica mea în vârstă de 88 de ani s-a urcat în ambulanţă pe picioarele ei, însă în 5 săptămâni în spital s-a schimbat total! În prima zi nu i s-a făcut absolut nimic, i s-au dat nişte vitamine cumpărate tot de familie! 8 zile a fost ţinută pe nişte vitamine de la farmacie cumpărate de noi!”, scrie nepoata femeii.

Când a întrebat medicul despre starea de sănătate a bunicii sale, i-a spus că suferă de demenţă, iar când i-a spus că este imposibili, deoarece era perfect conştientă, medicul a plecat uitându-se la ea cu indiferenţă. Apoi, acelaşi medic a făcut analizele şi i-a spus nepoatei că că totul e bine, însă alt medic i-a spus că are o infecţie la rinichi.

Zilele următoare bătrâna s-a simţit tot mai rău, iar nepoata ei scrie că i se puneau somnifere în perfuzie pentru că bătrâna „umbla noaptea în spital şi asistentele sau infirmierele nu aveau chef să stea după ea, aşa că imediat o linişteau prin metoda lor magică”.

„Am pus o infirmieră să o schimbe şi când a învârtit-o pe pat bunica mea era neagră, nu vânătă, neagră pe tot piciorul! (...) Am întrebat-o pe înfirmieră de ce este aşa..şi mi-a zis sec «Dacă umbla noaptea, cade şi tot aşa». Ok, umblă, însă nu se poate sta cu ea o oră până adoarme? Era agitată, se gândea la casă, nu-i plăcea deloc acolo. În fine, au trecut cele 8 zile şi bunica a fost dusă la Suceava abia atunci. (...) În Suceava doctorul s-a mirat şi a întrebat de câteva ori de ce au ţinut-o cei din Fălticeni atât timp fără să-i facă nimic pentru că ea făcuse accident vascular cerebral hemoragic, plus că mai luase şi un microb din spital. Însă era prea târziu. Bunica mea, cea care m-a crescut şi mereu a fost lângă mine, s-a stins din viaţă”, declară tânăra.