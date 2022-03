Ce a dezvăluit un student străin din Ucraina, refugiat în România! Cuvintele acestuia au devenit virale

Pe fondul războiului izbucnit în Ucraina, numeroase persoane încearcă să fugă din zonele de conflict și mulți aleg să plece către alte țări, precum Ungaria, Polonia sau Germania. Sunt și foarte mulți refugiați care aleg să vină în România și, de ceva timp, internetul abundă de tot felul de mesaje lăsate de străini despre țara noastră.

Unele dintre dezvăluiri sunt de-a dreptul emoționante și au stârnit numeroase reacții în rândul internauților.

Ce au dezvăluit refugiații din Ucraina despre români, la scurt timp după ce au intrat în țara noastră

Iată mai jos ce dezvăluire a făcut un student străin, la scurt timp după ce a ajuns în România.

„Eram un student străin în Ucraina atunci când a izbucnit războiul. Nu puteam să merg înapoi în țara mea de origine, căci biletele erau mult prea scumpe și aeroporturile erau oricum închise. După o lungă călătorie spre granița României, am reușit să trecem vama. Am fost întâmpinați cu mâncare, apă, cartele SIM și orice altceva mai aveam nevoie. Un bărbat s-a oferit să ne ducă gratis la un hotel, altul s-a oferit să îmi ofere cazare. Am fost ajutat efectiv de către străini, o femeie mi-a dat apă, un bărbat m-a întrebat dacă am destui bani. Chiar și cei care nu vorbeau engleza încercau să se facă folositori și să ajute.

Momentan stau în București până când voi putea să mă întorc în țara mea, dar cu siguranță mă voi întoarce în viitor aici, în România, ca s-o vizitez.

Vă apreciez. Nu voi uita niciodată tot ce au făcut românii pentru mine. M-a inspirat bunătatea voastră și sper să pot ajuta și eu alți refugiați într-o bună zi. Bunătatea voastră a fost de mare efect. Dacă un val de refugiați va veni vreodată în țara mea, atunci voi face ca voi, voi primi pe oricine cu brațele deschise și voi arăta aceeași bunătate pe care voi mi-ați arătat-o mie, indiferent de locul de origine. Vă mulțumesc!”, a scris studentul străin pe celebra platformă Reddit.

Mesajul a primit mai bine de trei mii de aprecieri și numeroase comentarii din partea internauților.

O altă refugiată a reușit prin intermediul unor clipuri video publicate pe TikTok să dezvăluie lumii întregi cum a fost tratată de români și ce părere și-a făcut despre România, la scurt timp după ce a trecut granița:

„Am intrat în sfârșit în România și suntem în gară, ne-au luat bilete ca să ajungem în capitală, ne-au luat bilete ca să ajungem înapoi în Ghana. Mai sunt și alții din Nigeria. Ne-au oferit cazare, mâncare, nu am cheltuit un ban aici, au avut grijă de noi și de tot ceea ce am avut nevoie!”, a zis aceasta, dornică să își facă povestea cât mai auzită.

La plecarea în țara sa, tânăra a făcut un TikTok în care își lua la revedere de la cei care au ajutat-o.

Nu puține sunt mesajele de acest tip, mai ales pe Facebook, în grupurile în care mii de români s-au adunat cun scopul de a-i ajuta pe refugiații din Ucraina care au reușit să fugă din calea războiului.

