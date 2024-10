Ce a pățit o tânără după ce și-a uitat telefonul într-o mașină de ridesharing, în București. A urmat o adevărată aventură

O tânără a comandat un taxi, fără să știe că urmează o adevărată aventură. Pe scurt, Denisa și-a uitat telefonul în mașină, iar șoferul s-a făcut nevăzut în primă fază.

Când a ajuns la locația dorită, tânăra și-a dat seama că îi lipsește telefonul. Verificând camerele, și-a dat seama că smartphone-ul a rămas în mașina de ridesharing.

Ce a pățit o tânără după ce și-a uitat telefonul într-o mașină de ridesharing, în București

A încercat să contacteze șoferul, dar în primă fază nu a primit niciun răspuns. Abia după îndelungi insistențe, acesta a răspuns.

”După ce am coborât, mi-am dat seama după 30 de minute că telefonul nu mai era cu mine. Am verificat camerele de supraveghere din zonă, care au confirmat că telefonul nu mai era la mine când am ieșit din mașină.

Prietenul meu mi-a blocat iCoud-ul și am folosit aplicație Find My iPhone pentru a localiza telefonul. Cu ajutorul aplicației am reușit să accesez locația, iar pe ecranul telefonului am afișat mesajul: ”Telefon pierdut, ofer recompensă - contactați la nr. X”. Cu toate acestea, șoferul nu m-a contactat.

După câteva ore, am reușit să accesez contul de pe alt telefon. Am sunat șoferul, iar el mi-a spus că a pus telefonul la încărcat și a scos cartela SIM ”pentru că așa l-a învățat un prieten”.

Din acest motiv, nu mai puteam fi contactată pe acel număr, iar telefonul nu mai era funcționat pentru apeluri”, a scris Denisa pe Tiktok.

În cele din urmă, tânăra a reușit să-și recupereze bunul. ”Sunt convinsă că dacă nu îi spuneam că știu unde e telefonul și că m-am uitat pe camere nu îl primeam înapoi”, a mai afirmat tânăra în comentarii de la clip.

Ea a tras un semnal de alarmă în legătură cu persoanele care folosesc aplicația de ridesharing, iar clipul poate fi vizionat AICI.