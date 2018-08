Ce acte sunt necesare de la medicul de familie pentru noul an școlar 2018-2019

Timpul se scurge și iată-ne aflați în prag de an școlar 2018-2019. Ca în fiecare an, pregătirea pentru un nou an școlar presupune și că părinții trebuie să se îngrijească de procurarea actelor necesare de la meducul de familie. La fel se întâmplă și în cazul copiilor care încep grădinița.

Medicii de familie atrag atenția că, odată cu începerea noului an școlar 2018 - 2019, multe școli și grădinițe solicita în mod excesiv adeverințe, analize și avize medicale și că părinții ar trebui să știe exact despre ce documente obligatorii este vorba.

Aceste documente sunt prevăzute în legislație, în Ordinul nr. 5298/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind examinarea stării de sănătate a preșcolarilor și a elevilor din unitățile de învățământ de stat și particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistenței medicale gratuite și pentru promovarea unui stil de viață sănătos, ordin care a fost revizuit pe parcurs.

Prin acest act legislativ, medicii primesc și instrucțiuni privind eliberarea acestor acte. Ceea ce este important de știut este că nu medicul de familie este cel care trebuie să elibereze întotdeauna aceste documente, ci și medicii școlari, dacă există.

Înscriere an școlar 2018 - 2019. Acte medicale necesare

1. Documentele medicale necesare la înscrierea/frecventarea/terminarea unui ciclu de învățământ sunt:



a) adeverință medicală pentru înscrierea în colectivitate;

b) aviz epidemiologic pentru (re)intrare în colectivitate;

Atenție! Medicii atrag atenția că analizele de sânge nu sunt obligatorii la intrarea în colectivități.

2. Adeverință medicală se eliberează în următoarele circumstanțe:

a) La înscrierea în fiecare ciclu de învățământ – se eliberează de către medicul de familie sau de către medicul colectivității de la care provine copilul;

b) La terminarea unui ciclu de învățământ preuniversitar-se eliberează de către medicul care are în supraveghere colectivitatea respectivă;

c) La transferul elevului într-o altă unitate școlară – se eliberează de către medicul care are în supraveghere unitatea de învățământ de la care se transfera.

3. Avizul epidemiologic se eliberează în următoarele circumstanțe:

a) după o perioadă de absența din colectivitate de cel puțin 3 zile consecutive;

b) la plecarea în tabere, vizite de studiu etc.