Ce e permis și ce nu de Crăciun și de Revelion. Recomandările lui Raed Arafat pentru Sărbători

„Din punctul de vedere al Sărbătorilor care urmează, sfatul clar este respectarea regulilor şi limitarea la maximum a mobilităţii şi a contactului, mai ales cu persoanele cu care nu stăm şi și cu care nu avem contact tot timpul”, a declarat Raed Arafat. De asemenea, șeful DSU a evidențiat importanța purtării măștii, mai ales în această perioadă în care dacă am lăsa garda jos, am risca să vedem un efect negativ mai târziu.

Secretarul de Stat Raed Arafat spune că situația pandemică este încă una dificilă și există zone carantinate, care nu dau semne de ameliorare în ceea ce privește situația epidemiologică.

'„Avem în acest moment, diferite situaţii. Avem zone care sunt la incidenţă peste 3 la mie, avem zone între 1,5 şi 3 la mie, localităţi şi judeţe chiar. Avem zone care se află sub carantină la acest moment, localităţi care urmează să iasă, dacă coboară la un nivel satisfăcător (...) Continuăm cu măsurile care au fost impuse. Sunt încă localităţi care sunt sub carantină. Încă evoluează, dar în mare parte, localităţile au mers sub nivelul care au fost. Nu am cifrele în faţă, dar Ilfovul este încă sub monitorizarea noastră. În Ilfov este o situaţie mai deosebită, pentru că este la limită cu Bucureşti. Este un pic mai greu de controlat situaţia acolo. Avem localităţi care sunt de foarte mult timp sub carantină şi care nu au scăzut semnificativ şi continuă să fie sub carantină, şi dau exemplul Constanţei. Probabil că nu sunt implementate regulile la maxim acolo, sau o parte din populaţie nu respectă regulile, nu ştim care ar fi motivul'', a spus Raed Arafat, la Antena 3.