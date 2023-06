Ce este mişcarea "no-wash" și ce reprezintă ea. La cât timp își schimbă lenjeria intimă persoanele care au adoptat stilul acesta

Ar trebui spălate tricourile după fiecare purtare? Probabil că nu. Însă ce se ântâmplă cu lenjeria intimă? Ei bine, aceasta trebuie spălată cât mai des. Există oameni care nu gândesc astfel. Ce este mișcarea „No wash”, adică „Fără spălare” și ce reprezintă ea.

Din ce în ce mai mulţi oameni renunţă la detergent pentru a economisi timp, bani şi pentru a proteja mediul, relatează The Guardian care spune că acest curent de opinie, denumit mişcarea "no-wash" (fără spălare), a început să ia avânt în pandemie.

Persoanele care au adoptat stilul acesta de viață își spală hainele chiar o singură dată la 6 luni, iar lenjeria intimă o poartă chiar și o săptămână, fără să o schimbe.

Ce este mișcarea „No wash” - „Fără spălare” și care este motivația lui Tim de nu-și spăla lenjeria intimă

Când Tim a rămas să lucreze de acasă în timpul pandemiei Covid, a început să fie mult mai relaxat în privinţa hainelor. Acest lucru l-a făcut să se gândească la timpul şi energia care îl costa spălarea hainelor. "Era cam în perioada în care aveam cel de-al doilea copil, aşa că eram total supraîncărcat", spune el. A început să se gândească ce poate elimina din lista de sarcini şi s-a gândit la spălatul hainelor. A redus spălatul la o maşină pe săptămână, poate chiar două. Dar apoi a stat un an întreg fără să-şi spele hainele.

Astăzi, Tim, care este inginer IT, spală o dată cam la fiecare şase luni. "Având în vedere că nu mai trebuie să merg la birou, nu prea am nevoie de haine curate", spune el. În cazul convorbirilor video, "oamenii îmi văd doar capul şi, oricum, jumătate din timp nu folosesc camera". Arată curat, chiar dacă este neglijent din perspectiva modei. "Dacă este vreun eveniment social important, mă asigur că am ceva frumos de îmbrăcat, dar zi de zi nu prea mai contează", explică el.

Încă mai foloseşte maşina de spălat pentru a curăţa hainele copiilor, deşi a redus şi acest lucru. "Încă mai sunt o mulţime de rufe de spălat - acesta este o parte din motivul pentru care eu nu-mi spăl hainele", spune Tim. Ajută faptul că are destul de multe haine, dar în timpul "abstinenţei" sale de un an a reuşit să se îmbrace aproape două săptămâni cu o singură ţinută.

A redus numărul de şosete purtând sandale, inclusiv mare parte din iarnă. "Nu mai trebuie să spăl şosete, ceea ce a fost întotdeauna cea mai mare problemă", spune el.

A purtat măcar chiloţi curaţi în fiecare zi? "Poţi avea chiloţi care să ţină o săptămână", spune el. Cum reuşeşti să stai o săptămână cu aceiaşi chiloţi? "Pur şi simplu ai standarde foarte scăzute", răspunde Tim. Uneori, purta pe post de lenjerie intimă slipi de baie - îi purta la duş, unde se spălau, apoi se uscau rapid.

Întrebat dacă mai observă că hainele sale încep să miroasă, Tim spune că da, observă şi atunci le schinmbă. "Dar pur şi simplu nu trebuie să le speli atât de mult ca pe oameni", adaugă el.

Soţia sa îi spune când şi când că miroase, "dar în general nu o deranjează prea mult", susţine Tim.

De ce nu-și spală oamenii părul și ce se întâmplă cu cei care adoptă acest stil de viață

Mişcarea "fără spălare" a început cu părul - apa încă se foloseşte, dar şamponul a fost eliminat - şi există semne că rufele ar putea fi următoarele.

Încă din 2020, un articol apărut în publicaţia Vox semnala că aplicaţiile şi serviciile care promiteau să aibă grijă de rufele utilizatorilor au eşuat în mare parte. Spre deosebire de alte treburi, cum ar fi gătitul sau cumpărăturile, care fie au devenit aspiraţionale, fie au fost mai uşor de externalizat prin tehnologie, "spălatul rufelor sfidează regulile inovaţiei stilului de viaţă şi promisiunile capitalismului". Nicio marcă de detergenţi scumpi sau de spălătorii instagramabile nu va schimba faptul că spălarea hainelor este încă o corvoadă. Şi atunci, poate că răspunsul ar fi să ne îndepărtăm cu totul de ea - sau, cel puţin, să o facem mult mai puţin - cam asta e filosofia.

Fanii denimului au fost primii care au popularizat tendinţa de a nu spăla hainele. "Eu nu spăl niciun denim decât dacă se întâmplă un dezastru - îţi verşi lapte pe blugi sau ceva de genul acesta", spune Daniel, un profesor care îşi spală, în schimb, chiloţii după fiecare purtare. "În principal, asta îţi oferă o uzură mai bună - blugii îmbătrânesc mult mai bine şi durează mai mult. Nu trebuie să continui să cheltuieşti bani pe blugi. Este mai bine pentru mediu", arată profesorul. Iar blugii nespălaţi nu miros, insistă el. "Dacă am fost la un grătar şi miroase puţin a fum, s-ar putea să îi pun la aer peste noapte" - este soluţia pe care o are.

Amber, manager de marketing, are un dulap special pentru hainele purtate, dar care mai pot fi purtate: "Verific dacă există urme vizibile sau mirosuri, iar dacă nu există nimic care să constituie o problemă pentru a fi purtate din nou, pur şi simplu le pun la loc. Folosesc maşina de spălat doar o dată pe săptămână, în loc să o folosesc în majoritatea zilelor", spune Amber, potrivit news.ro.

Anul acesta, maşina de spălat a lui Chet s-a stricat. El a decis să nu o înlocuiască. "A fost o decizie uşoară să trăiesc ca în secolul al XIX-lea şi să spăl hainele de mână", spune Chet, care este artist. "Am început prin a încerca să spăl după acelaşi program ca înainte, dar mi-am dat seama repede că nu era uşor de făcut", mărturiseşte el. Spălarea a devenit treptat mai puţin frecventă. Acum, spală de mână o dată pe lună. "A devenit clar că nu mai aveam nevoie să spăl blugi sau cămăşi, aşa că m-am rezumat la lenjerie de corp şi şosete. Sunt sigur că nu mai am nevoie de o maşină de spălat niciodată", conchide el.