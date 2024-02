Ce mesaj a transmis Silvia Chifiriuc, actuala soție a lui Petre Roman, chiar în ziua în care a murit Mioara Roman

Silvia Chifiriuc, actuala soție a lui Petre Roman, a stârnit un val uriaș de critici cu mesajul pe care l-a publicat în ziua în care a murit Mioara Roman.

Vineri dimineața, în ziua în care a murit Mioara Roman, actuala soție a lui Petre Roman a publicat pe pagina sa de Facebook un mesaj neașteptat, la care urmăritorii au reacționat imediat. Nu puțini au fost cei care au criticat-o pentru cuvintele sale.

Ce mesaj a transmis Silvia Chifiriuc, actuala soție a lui Petre Roman, în ziua în care a murit Mioara Roman. Femeia a fost criticată

Mioara Roman s-a stins din viața vineri, pe 23 februarie 2024, cea care a dat vestea fiind fiica ei, Oana Roman. În scurt timp, oameni din toată țara au transmis mesaje de condoleanțe și au dezvăluit amintiri pe care le au despre Mioara Roman.

Citește și: Ultimul mesaj transmis de Oana Roman, după decesul mamei sale. Reacțiile au apărut imediat. Unde va fi înmormântată Mioara Roman

Pentru cei care nu știu, Silvia Chifiriuc este femeia pentru care Mioara Roman a fost părăsită de Roman Petre. Cei doi au fost căsătoriți timpd e 33 de ani. În anul 2007, Mioara și Petre Roman au decis să meargă pe drumuri separate și se spune că Silvia Chifiriuc este femeia pentru care Mioara a fost părăsită de Petre Roman.

Doi ani mai târziu, fostul premier al României s-a căsătorit cu noua lui parteneră și cei doi au ales să își trăiască povestea de iubire departe de lumina reflectoarelor.

În aceeași zi în care s-a aflat de trecerea în neființă a acesteia, Silva Chifiriuc, actuala soție a lui Roman Petre, a publicat pe pagina sa de Facebook un mesaj ce a stârnit numeroase reacții acide din partea internauților. Femeia a fost criticată pentru cuvintele transmise pe Facebook și nu puțini au fost cei care i-au spus că gestul a fost unul total nepotrivit.

Citește și: Ce datorie colosală avea Mioara Roman. I s-a pus inclusiv poprire pe pensie! Ce se întâmplă cu banii, după deces

„(...) Dragobete, se spune, este patronul dragostei, al îndrăgostiților, care în această zi își înnoiesc sentimentele de dragoste. Suflete îndrăgostite, să fiți împreună neclintit, fiindcă așa vine binele și fuge răul. #muzicameaesteiubire”, a scris Silva Chifiriuc, actuala soție a lui Roman Petre, pe pagina sa de Facebook.

N-a durat mult și reacțiile acide nu au întârziat să apară:

„Ce lipsa de respect pt ” omul iubit” de lângă tine…!!!….indiferent ce simți, te descalifici prin răutatea ta ..!!Oare nu a fost suficient ca a rămas singura Mioara Roman la o vârstă „respectabila” și ai călcat-o pe suflet , trebuia sa mai punctezi ” iubirea” și în aceste momente???? Urat…, f urat…!!!”, „CHIFIRIUC ESTI TOTAL LIPSITA DE BUN SIMT,. AI FURAT SOTUL MIOAREI ROMAN, I-AI DISTRUS ANII IN CARE TREBUIA SA SE BUCURE DE TOT CE A INVESTIT O VIATA IN FAMILIE SI CARIERA SI ACUM DUPA CE VICTIMA TA A MURIT DUPA 17 ANI DE SUFERINTA SI SINGURATATE – FIIND PARASITA LA BATRANETE DE SOT PENTRU TINE O FEMEIE CU PESTE 30 DE ANI MAI TANARA , FOSTA TA TINERETE FIIND DEALTFEL SINGURA TA ARMA CU CARE AI DISTRUS FAMILIA DOAMNEI ROMAN – PARASITA DECI PENTRU TINE DE DON JUAN DUPA 35 DE ANI DE CASNICIE SI DECEDAND DUPA ATATA SUFERINTA – ACUM TU II MAI DAI SI CU ,,TIFLA,, PESTE COSCIUG CU ,, DRAGOSTEA ,,. RUSINE SA ITI FIE! PE CINE CREZI CA PACALESTI CU DRAGOSTEA TA ?”, „Rusine DUDUIE! Ai auzit de cuvantul PIETATE? Nu ajunge cä ai adus multä suferintä acestei femei? Nici acum nu te opresti?Dumnezeu s-o ierte! Si pe cea care nu gandeste deasemenea! Amin”, iată o parte dintre comentariile acide primite de Silviu Chifiriuc la mesajul publicat pe pagina ei de Facebook, potrivit exquis.ro.