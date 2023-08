Ce probleme cu legea a avut Vlad Pascu, care a ucis doi tineri în accidentul de la 2 Mai. Informații din dosar

Vlad Pascu, tânărul care a ucis doi tineri în accidentul de la 2 Mai, nu e la prima tangență cu drogurile. O arată documentele de pe site-ul Consiliului Superior al Magistraturii, din dosarul în care băiatul a fost cercetat pentru posesie de substanțe interzise.

Tensiunile ating cote maxime în episodul nou The Road: The Tragedy of One ▶ Vezi în AntenaPLAY