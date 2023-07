Ce salariu primește un asistent social în România. Ce apare în fișa postului

Asistentul social poate beneficia, pe lângă salariu, și de tichetele de masă, de decontarea cheltuielilor pentru transport, de cursuri și traininguri specializate, dar și de un program felxibil, așa cum își doresc cei mai mulți dintre candidați.

Conflicte, șantaj și o dispariție misterioasă ▶ Episodul nou The Road: The Tragedy of One e în AntenaPLAY