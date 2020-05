Ce se întâmplă la intrarea în fiecare magazin? Oamenii, revoltați de noua obligație: „Ești tratat ca un animal! Ne merităm soarta!”

Citește și:

Pe 14 mai adica fix cu doua zile in urma cand ne aflam inca in Stare de Urgenta ... in aceste supermarketuri erau fix cam acelasi numar de persoane ... si puteai sa intri fara ca cineva sa-ti masoare temperatura ... cand vorba aia riscul era mare ... acum in Stare de Alerta te trezesti bruscat de nenea ditamai GARDIANUL inarmat cu un pistol pe care ti-l indreapta catre tampla iti masoara temperatura ... fara macar sa iti ceara permisiunea .... DE CE ? PENTRU CA POATE !!!!

„Unde este respectul față de clientul ăla care a cumpărat indiferent de preț?”

Pentru ca turma sta frumos la coada sa i se masoare temperatura .... iar daca iesi din rand si refuzi esti bruscata si data afara .... daca nu-ti convine e fix treaba ta ... PE BUNE ????

Pai unde este respectul fata de client .... clientul ala care in Starea de Urgenta ti-a golit rafturile , clientul ala care a cumparat indiferent de pret .... acum nu mai ai nevoie de el si il tratezi ca pe un animal ... pui PAZNICUL sa ii masoare temperatura ?