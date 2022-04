Cine e Bogdan Draghici, bărbatul care a intrat cu mașina în Ambasada Rusiei, din Capitală și a sfârșit mort, după ce s-a incendiat

Surse din anchetă afirmă că bărbatul ar fi fost identificat ca fiind Bogdan Drăghici, fost şef al asociaţiei TATA. Bărbatul a fost condamnat pentru că şi-a abuzat sexual una dintre fiice.

Bogdan Drăgici fusese condamnat marți de Judecătoria Sector 2 la 15 ani și 4 luni de închisoare pentru viol și corupere de minori, potrivit surselor G4Media. Decizia nu era definitivă și putea fi atacată cu recurs, potrivit G4Media.ro.

Bărbatul a fost arestat preventiv pentru mai multe luni în anul 2019, acuzat fiind într-un dosar de viol cu minori. Bogdan Drăghici a fost acuzat de procurori inclusiv că și-a abuzat propria fiică, iar marți, 5 aprilie, Drăghici a primit sentința în prima instanță.

El a fost condamnat de Judecătoria Sectorului 2 la 15 ani și 4 luni de închisoare. Însă putea face recurs. Câteva ore mai târziu, în dimineața zilei de 6 aprilie și-a pus capăt zilelor.

Maşina, înmatriculată în Bucureşti, aparţinea tatălui bărbatului. Bogdan Drăghici a postat luni pe Facebook un text de sprijin faţă de ucraineni, potrivit news.ro.

"Şi eu sunt ucrainean! Ar fi minunat să ne considerăm toţi ucraineni, până când se va sfârşi definitiv războiul oribil, care pune în pericol de moarte întreaga omenire! Pare atât de departe primăvara lui 2019, când mi-am serbat ziua de naştere la Kiev, într-o metropola strălucitoare, populată de oameni fericiţi să savureze o primăvară superbă. Eram acolo cu fiica mea la un turneu de scrimă şi încercam să îmbinăm utilul cu plăcutul, trecând în revistă în timpul liber atractiile turistice ale capitalei Ucrainei", a scris el.

Prim-procurorul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, Bogdan Staicu, a afirmat că maşina a intrat în poartă, iar apoi bărbatul din interior a aprins un dispozitiv care a provocat incendiul.

În interiorul autoturismului anchetatorii au găsit mai multe recipiente cu vopseluri. Ancheta ia în calcul motive personale care au dus la aceste gesturi, excluzând posibilitatea unui atac terorist.

Ambasada Rusiei la Bucureşti transmite condoleanţe apropiaţilor "bărbatului care şi-a dat foc în maşină după încercarea eşuată de a lovi porţile" reprezentanţei diplomatice, subliniind că "oricare ar fi motivele şoferului, nu există nicio îndoială că acesta a comis acest act sub influenţa unei explozii de isterie anti-rusă în legătură cu o provocare regizata" în oraşul ucrainean Bucea, potrivit news.ro.

