Cine e tânăra cu care Vlad Pascu se filma când luau substanțe ilegale. Ar avea legătură cu un celebru arbitru care a murit în 2020

Vlad Pascu și Rebecca Lăzărescu se filmau, în urmă cu ceva timp, în timp ce consumau substanțe interzise. ”Suntem oxicomani”, spunea mândră tânăra. Iată cine este prietena celui care a produs tragedia de la 2 Mai.

UPDATE: Fiica lui Dan Lăzărescu, Andreea, a făcut precizări despre legătura dintre părintele său și Rebecca Lăzărescu, prietena lui Vlad Pascu.

”Lăzărescu Andreea mă numesc, SINGURUL COPIL al fostului arbitru Dan Lăzărescu. Aș dori să fac lumină în legătură cu videoclipul în care apar Vlad Pascu și Rebeca. Țin să precizez că nu aș fi avut o reacție împotriva acestui articol dacă nu ar fi fost pronunțat numele tatălui meu.

Tatăl meu nu mai este printre noi din 11 mai 2020. Tatăl meu a avut o relație cu mama Rebecăi după divorțul de mama mea, acceptând- o de la început cu un copil făcut cu un alt domn Lăzărescu. Tatăl meu nu a înfiat o pe Rebeca.

Tatăl meu nu mai are alți copii eu sunt singurul moștenitor al lui. Asocierea cu tatăl meu sau folosirea titulaturii de "fiică" mă deranjează. Ce treabă are pomenirea numelui tatălui meu, în relație cu acest eveniment? Țin să rog să nu se mai pronunțe numele tatălui meu mai ales în legătură cu acest gen de persoane, nouă familiei ne face rău să vedem așa ceva.”, este mesajul primit de la Andreea Lăzărescu.

---------------------------------

În mediul online circulă un filmuleț în care Vlad Pascu apare alături de o tânără. Cei doi se comportă și vorbesc bizar, ba chiar menționează pastilele și substanțele interzise pe care le au pe masă.

„Fac dovada faptului că pe numele meu există, în momentul de faţă, business-uri de mai mulţi bani decât o să aveţi voi toată viaţa”, spune Vlad Pascu în filmuleț.

„Raul, astea sunt pentru tine, că ştiu că căutai ieri. Oxicotona este viaţa noastră! Noi nu suntem toxicomani, noi suntem oxicomani”, zice și tânăra.

După ce imaginile au ajuns în mediul online și în presă, fata primește o mulțime de injurii pe conturile de socializare.

Cine e tânăra cu care Vlad Pascu se filma când luau substanțe ilegale

Rebecca Lăzărescu este numele ei și, pe contul de Facebook, dă de înțeles că face actorie. Tânăra a studiat la Colegiul economic Virgil Madgearu din București.

În urmă cu trei ani, Rebecca a trecut printr-o situație neplăcută. Fata l-a pierdut pe soțul mamei ei de la vremea respectivă, un cunoscut arbitru, în 2020. Dan Lăzărescu a fost căsătorit cu mama Rebeccăi. În mai 2020, arbitrul a fost găsit căzut în baie, iar medicii nu au mai putut face nimic pentru el.

Bărbatul a avut o carieră impresionantă în arbitraj, ca asistent, fiind delegat în 92 de meciuri din Liga 1 și 96 din Liga a 2-a. Bărbatul a fost unul dintre cei mai promițători arbitri ai generației sale, dar a fost nevoit să se retragă la doar 34 de ani, din cauza unor probleme medicale. La 49 de ani s-a stins din viață.

„În timpul carierei am avut două operații la coloană. Anul trecut am făcut-o pe a treia. A fost foarte grav. S-a declanșat rapid. Doctorul mi-a spus că nu a văzut o asemenea hernie de disc. Anul trecut am ridicat ceva greu și s-a declanșat o pareză pe piciorul drept. Am rămas cu o semipareză. M-am mișcat foarte repede, în trei zile m-am operat. Recuperarea a fost foarte grea, 6 luni am mers cu două cârje și încă 3 luni cu o cârjă. A fost foarte grav. Dacă mai întârziam o zi cu operația, riscam să rămân paralizat de la brâu în jos”, povestea Dan Lăzărescu la GSP Live.

După retragere a ocupat funcția de vicepreședinte la Comisia Centrală de Arbitraj. În ultimii ani de viață a lucrat ca specialist în emisiunile TV Telekom Sport.

Ce spune fiica biologică a lui Dan Lăzărescu despre Rebecca

Singura fiică biologică a lui Dan Lăzărescu este Andreea Maria, care spune că Rebecca nu își cunoaște tatăl adevărat. „Fata aceea nu este fiica tatălui meu, eu sunt singurul lui copil, singurul lui moștenitor. Tatăl meu a avut o relație cu mama Rebecăi, după divorțul de mama mea, acceptând-o de la început cu un copil făcut cu un alt domn Lăzărescu. Tatăl meu nu a înfiat-o pe Rebeca. Fata aceasta nu își cunoaște tatăl, mama ei, Simona Carapcea, a privat-o de acest lucru.”, a declarat Andreea Lăzărescu pentru Cancan.

Mama fetei este Simona Lăzărescu, care lucrează la Primăria Sectorului 1 și este consilier superior la Direcția Management și Resurse Umane. În declarația de avere a Simonei Lăzărescu e menționată și o despăgubire de accident a fiicei Lazărescu Rebecca Ioana, pentru care a primit 75.000 RON.

