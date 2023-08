Sebi, tânărul ucis în accidentul produs de Vlad Pascu, avea o camera GoPro care înregistra în momentul impactului. Ce se aude

Sebi Olariu ș-a pierdut viața în accidentul produs de Vlad Pascu în stațiunea 2 Mai. Era cu un grup de prieteni când șoferul, sub influența drogurilor, i-a lovit în plin. Asupra sa avea o cameră GoPro, care, în mod surprinzător, a pornit chiar cu câteva secunde înainte de impact.

Valentin Olariu, tatăl lui Sebi, a povestit cum a descoperit înregistrarea. După pomană, a mers să îi verifice borseta și a găsit camera. Știa că fiul său obișnuia să o folosească, așa că a decis să arunce o privire.

”După pomană, am urcat sus, parcă m-a îndemnat cineva. Am plâns şi eram cu privirea în gol şi, parcă, am avut o chestie: am zis bagă camera. Era descărcată. I-am dat drumul şi am văzut nişte filmări de-ale lor când se jucau, când erau în apă şi am văzut două filmări de câte 35 de minute.

Una cred că pornise în discotecă pentru că se aude numai muzică, când dansau ei, şi ultima aceasta de care v-am spus", a explicat Valentin Olariu.

Părintele îndurerat a privit minute în șir conținutul de pe cameră, până a ajuns la înregistrarea cu ultimele momente din viața lui Sebi. Iată ce a declarat.

"Sebi avea în ziua accidentului o cameră GoPro la el. O avea în borseta pe care o avea la brâu şi camera accea, exact în momentul impactului, a pornit. Am exact momentul când l-a lovit, fără imagini, doar sunet.

Nu puteţi să vă daţi seama cât am putut să stau să o ascult. Exact a pornit camera când mi-a lovit băiatul. Se aude scârţâitul de roţi, se aude când îi loveşte pe ceilalţi copii, se aud gemetele copiilor care chemau ajutor.

Se aud maşinile când trec pe lângă ei, se aude când vin martorii şi îi găsesc. Se aude o fată care zbiară şi spune că este un băiat rupt de la jumate, se aude când se sună la Poliţie, se aude tot. Se aude momentul când vine Poliţia, când vine salvarea, când îi ia, cum sunt îngroziţi.

Se aude şi momentul când îi pune folia pe el, se aude tot. 37 de minute este toată înregistrarea, cred că s-a terminat bateria apoi. Se aude exact lovitura!", a declarat Valentin Olariu, conform Antena 3.

În clipul video de mai jos puteți asculta ce se aude în primele momente după tragedie:

Vlad Pascu a ucis doi tineri în accidentul din stațiunea 2 Mai

În urmă cu câteva zile, sub efectul drogurilor, Vlad Pascu lovea din plin un grup de tineri, care se bucurau de vacanța la mare. Nu aveau să știe că, pentru doi dintre ei, avea să fie ultima.

Alți trei tineri, cu vârste între 19 și 20 de ani, au fost răniţi. Fără să realizeze ce a făcut, căci le-a mărturisit polițiștilor că ar fi lovit o pasăre sau o vacă, Pascu a părăsit locul accidentului.

La scurt timp, oamenii legii l-au găsit în stațiunea Vama Veche. Aparatul drugtest a arătat că tânărul de 19 ani a consumat cocaină, amfetamină și metamfetamină.

Roberta Dragomir (20 ani) și Sebastian Adrian Olariu (21 ani) sunt numele celor doi tineri care au pierit în urma accidentului.

