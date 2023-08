Părinții lui Vlad Pascu ar avea o avere fabuloasă, cu peste 300 de proprietăți, dar și sute de procese. Sumele sunt amețitoare

Apar noi informații despre părinții lui Vlad Pascu, tânărul de 19 ani care a produs tragedia din stațiunea 2 Mai, în care au murit două persoane și altele au fost rănite. Mihail Claudiu Pascu și soția Miruna ar deține un adevărat imperiu imobiliar, scriu mai multe ziare de la noi.

Conform Newsweek, familia Pascu este una înstărită. Părinții lui Vlad Pascu au creat un imperiu imobiliar, care cuprinde peste 300 de proprietăți imobiliare.

Cele mai multe dintre imobilele deținute de Mihail Claudiu Pascu și Miruna Pascu se regăsesc în zona de nord a Bucureștiului. În Herăstrău, cei doi dețin sau au deținut zeci de apartamente în două blocuri de patru etaje.

Sursa citată menționează că soții Pascu au intrat în conflict cu cei cărora le-au vândut și precizează faptul că Mihai și Miruna Pascu au numeroase procese pe rol cu asociațiile de proprietari ale celor două imobile.

Imperiul soților Pascu, părinții șoferului Vlad, care a ucis doi tineri în stațiunea 2 Mai

Datele obţinute de România TV de la Agenţia Naţională de Cadastru arată că soţii Pascu (Mihai Claudiu Pascu şi Miruna Pascu) deţin, în total, sute de proprietăţi în sectoarele 1, 2, 4, dar și în Constanţa, în comuna 23 August.

Pe numele tatălui tânărului, Mihai Pascu, sunt înregistrate nu mai puţin de 88 de proprietăţi imobiliare, în mare parte apartamente şi peste 200 de terenuri.

Și Miruna Pascu are 288 de apartamente pe numele ei, pe persoană fizică. În plus, mai deţine apartamente într-un complex de lux din Olimp. Pe lângă proprietăţi, deţin şi şase firme, majoritatea cu activitate imobiliară, cu sedii în "zona zero" a Capitalei.

Recent, familia Pascu ar fi ridicat două blocuri de locuințe pe strada Drumul Argeșului din București. Imobilele se află în apropierea parcului Regele Mihai I, unde prețul pe metru pătrat construit se situează undeva între 2-3.000 de euro.

Se pare că soții Pascu dețin apartamente și în blocurile din vecinătatea celor pe care le-au construit. De altfel, domiciului lui Mihail Pascu este într-un mic ansamblu rezidențial format din case impozante, chiar în spatele Casei Presei.

În anul 2020, referitor la Parcul Verdi, Riseproject nota că omul de afaceri Mihail Claudiu Pascu ”a cumpărat și el teren în parc cu câteva luni înainte să-l vândă la primărie cu 2,8 milioane de euro. Bărbatul, în vârstă de 50 de ani, este asociat cu familia lui Gostin Marin, unul dintre cei mai cunoscuți rechini imobiliari din Capitală.”

Dincolo de faptul că era dezvoltator imobiliar, tatăl lui Vlad Pascu, dădea bani cu camătă.

”Deși în realitate a fost vorba de un împrumut, s-a ales varianta încheierii unui contract de vânzare cumpărare și nu a unui contract de împrumut cu garanție imobiliară, aceasta fiind practica utilizată în situația în care anumite persoane fizice oferă sume de bani cu acest titlu pentru asigurarea recuperării creanței și pentru a evita ulteriori proceduri costisitoare și îndelungate ce ar trebui să fie efectuate în cadrul executării silite imobiliare.”, se arată în motivarea unei decizii din dosarul lui Sile Cămătaru, în care Mihail Claudiu Pascu și Miruna Pascu au fost martori.

Afacerile nu le-au adus doar bani, ci si zeci de procese. Miruna Pascu are peste 150 de procese în instanță, cele mai multe în legătură cu diverse afaceri imobiliare, mai precizează jurnaliștii de la Newsweek.

