Cine este și cum arată soția doctorului Adrian Marinescu. Emma este mai tânără cu 17 ani decât el și are o profesie diferită

Moderatorii emisiunilor Tv au găsit răspunsuri la întrebări legate de pandemie și de virusul Covid-19 prin doctorul infecționist Adrian Marinescu, care se poate lăuda cu o carieră care atârnă greu și cu o experință ce îi conferă expertiză și competență, motiv pentru care a apărut destul de des în fața oamenilor de acasă.

Cine este și cu ce se ocupă soția Doctorului Adrian Marinescu

Specialistul și directorul medical al Institutului „Matei Balș” din București a devenit foarte cunoscut în ultimii doi ani de când România se luptă cu pandemia de Covid-19. Dacă viața lui profesională și-a expus-o tuturor, față de viața personală a fost însă discret.

Astfel că, puțină lume a știut ceva despre familia lui și cu cine are o relație dr. Adrian Marinescu, dar informațiile nu au putut sta ascuns de ochii presei prea mult, care a aflat că specialistul are o relație cu o femei mai tânără cu 17 ani decât el.

Emma Marinescu, are 31 de ani și este într-o relație cu Dr. Marinescu din 2015, după ce s-au cunoscut prima dată în 2012.

Cei doi s-au cunoscut după ce tânăra a venit cu mama ei la cabinetul său și deși a fost dragoste la prima vedere, abia trei ani mai târziu medicul a făcut un pas către ea, care s-a dovedit de bun augur pentru relația lor.

Cei doi formează în prezent un cuplu solid și deși activează în domenii diferite, sunt o echipă imbatabilă. Ea este arhitect și iubește călătoriile, ba chiar a prezentat la Neatza cu Răzvan și Dani o destinație turistică.

„Suntem împreună din 2015. Mama a avut o problemă medicală la un moment dat. Nu am fost mulțumită de medicul la care mergea și așa am ajuns la Adi. Se întâmpla în 2012. Eu am crezut atunci că nu se poate întâmpla ceva între noi, nu-mi permiteam să mă gândesc așa. A fost dragoste la prima vedere, de-abia în 2015, după trei ani, el a făcut primul pas.

Mama a mai avut nevoie de niște evaluări, un control de rutină și s-a reaprins atunci flacăra între noi. M-a sunat domnul doctor și a zis că vrea să ne întâlnim să ieșim puțin. Eu chiar l-am întrebat dacă nu a greșit numărul! Când ne-am văzut, ne-am topit amândoi. Ne-am dat un punct de întâlnire într-o parcare”, a spus Emma, potrivit Viva.

Acesta are și un blog de călătorie, pasionată fiind de tot ce însemnă locui noi și destinații superbe.

