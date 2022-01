Ce simptome ale Omicron sunt observate la pacienţii COVID-19 vaccinaţi şi nevaccinaţi. Diferențele între cei care se îmbolnăvesc

Dr. Adrian Marinescu spune că în perioada în care au început să apară cazurile de Omicron în România, noua formă, cei diagnosticaţi cu această variantă a virusului erau internaţi în unitatea sanitară pentru a putea fi supravegheaţi atent de medici în ideea de a nu apărea anumite complcaţii din cauza bolii. De asemenea, s-a putut observa ce simptomatologie au.

Care sunt simptomele predominante pe care le are o persoană infectată Omicron, noua variantă a coronavirusului

Persoanele diagnosticate cu această variantă pot avea: transpiraţii abundente, ca diferenţă faţă de varianta Delta, în rest simptomatologia este asemănătoare cu aceasta, a declarat Dr. Adrian Marinescu.

În formele uşoare de Omicron , pot apărea febra, durerile de cap şi de gât, iar în cele grave pot apărea complicaţiile respiratorii.

, În formele medii de Omicron , simptomele ţin mai mult timp: astenie fizică persistentă, stare generală modificată, febră, dureri de cap, durere de gât, dureri musculare cu un aspect pseudo-gripal ,

, simptomele ţin mai mult timp: , În formele severe de Omicron se așteaptă complicaţiile respiratorii.

Dr. Adrian Marinescu explică: „Nu există o diferenţă semnificativă, este clar că este o variantă virală care se transmite foarte uşor şi atunci persoanele active care interacţionează au şi probabilitatea cea mai mare de a se infecta. Asta e un lucru statistic, altfel oricine se poate infecta. Se vorbeşte de exemplu că sunt mai multe transpiraţii abundente în cazul Omicron, dar nu cred că de aici se poate trage o concluzie, cred că sunt aceleaşi simptome şi că depinde de forma de boală.

În formele uşoare simptomele sunt într-un fel, în momentul în care există complicaţii respiratorii, sunt altele. La cei care au forme uşor simptomatice stare generală uşor modificată, sub-febră sau febră, durere în gât, durere de cap, sunt lucruri care în general trec ca perioadă în 2-3 zile.

Dacă vorbim de formele medii, simptomele ţin mai mult timp, astenie fizică persistentă, stare generală modificată, febră, dureri de cap, durere de gât, dureri musculare cu un aspect pseudo-gripal, urmează formele severe dar deocamdată nu am avut, dar la formele severe ne aşteptăm să fie complicaţiile respiratorii”, a spus medicul, potrivit news.ro.

Care sunt simptomele la persoanale vaccinate, dar care s-au infectat cu Omicron

Simin Aysel Florescu, managerul Spitalului de Boli Infecţioase Victor Babeş din Capitală, a explicat News.ro că încep să apară tot mai multe cazuri de infectare cu varianta Omicron şi că în spital va exista o secţie de terapie acută cu 21 de paturi, secţie nou creată care va ajuta enorm gestionarea pacienţilor în valul 5 pandemic, pe lângă cele 9 paturi de ATI covid care există în prezent în unitatea sanitară.

Manifestări de infecție a tractului respirator superior

Tuse

Rinoree

Rinită

Rino-faringită

Dr. Simin Aysel Florescu exemplifică care sunt manifestările bolii: „Ca şi manifestări simple de boală, deocamdată majoritatea sunt forme simple, necomplicate, dar încep să apară şi celelalte uşor-uşor. Nu e mare lucru diferit faţă de Delta, cel puţin deocamdată, doar faptul că mulţi sunt dintre cei care au fost vaccinaţi, vorbesc de călători, aceştia aveau obligativitatea de vaccinare şi au venit cu manifestări de infecţie de tract respirator superior, cu tuse, cu rinoree şi mai puţin cu alte manifestări severe, ca o rinită, ca o rino-faringită clasică deocamdată, repet, la cei care sunt vaccinaţi, cei care călătoresc. Rămâne să vedem cum se vor manifesta la populaţia nevaccinată, aici este marea noastră problemă".

Care sunt simptomele la persoanale nevaccinate

"Rămâne să vedem cum se vor manifesta la populaţia nevaccinată, aici este marea noastră problemă. La cei nevaccinaţi deocamdată nu avem o certitudine că formele grave sunt date de Omicron, urmează să vedem, sunt trimise la secvenţiere în mare parte, mai sunt forme grave care au venit, care au ajuns în terapie, încă nu ştim sigur dacă este Omicron", spune Dr. Simin Aysel Florescu.

Dr. Simin Aysel Florescu: „În ATI acum sunt 5 cazuri din cele 9 paturi, un indicator nefavorabil este faptul că în toată această perioadă când numărul de pacienţi per total a scăzut foarte mult, terapia intensivă nu a putut fi închisă nicio zi, au fost în permanenţă cazuri acolo, doar de o săptămână a scăzut sub numărul maxim de cazuri, sub 9, dar în nicio zi nu am putut spune că am terminat cu cazurile grave şi putem şi noi să spunem că putem să închidem şi probabil că va fi din nou foarte rău”.

Care este protocolul de tratament pentru persoanele care s-au infectat cu Omicron

Centrul de evaluare pentru pacienţii cu forme uşoare de SARS-CoV-2 poate fi deschis imediat ce situaţia epidemiologică o va cere. În acest moment aceste cazuri pot fi gestionate foarte bine în camera de gardă a unităţii sanitare. Protocolul oficial de tratament al bolii covid 19, folosit şi în cazul variantei omicron. Vaccinurile existente în prezent, utile pentru evitarea formelor grave de boală.

Dr. Adrian Marinescu: „Practic ar fi două puncte: camera de gardă şi ar fi acest centru de evaluare care ar putea să funcţioneze până la ora 20.00, unde ar putea să ajungă formele uşoare, doar că trebuie să gândim dacă va fi o presiune atât de mare, încât să fie un număr mare de pacienţi ca să poţi să rezolvi în acelaşi timp în două locuri, altfel şi în camera de gardă în acest moment cei care sunt cu forme uşoare sunt de asemenea evaluaţi.

Practic la noi centrul de evaluare funcţionează 24 din 24, nu există astăzi acest centru de evaluare, dar dacă va fi nevoie sigur că putem face. În momentul de faţă, nu avem terapii noi, care să fie ţintite pe Omicron, vorbim de tratamentul antiviral, inclusiv de anticorpii monoclonali anti spike, bineînţeles Remdesivir-ul, variantele antivirale cu administare pe cale orală, este acelaşi tratament cu antiinflamator tip dexametazonă, cu anticoagulant, dacă vorbim de o formă uşor simptomatică este de ajuns să tratăm cu tratament simptomatic. Sunt aceleaşi lucruri pe care le făceam şi înainte”.

