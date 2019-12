Complicele lui Gheorghe Dincă, cerere bombă în cazul Caracal! Ce va declara Ștefan Risipițeanu în fața judecătorilor

Risipițeanu a fost arestat după ce Gheorghe Dincă le-a spus procurorilor că vecinul său a participat la violarea Luizei Melencu.

De altfel, Ștefan Risipițeanu a susținut și în fața judecătorilor de la Tribunalul București că nu el a violat-o pe Luiza Melencu. Bărbatul a spus, însă, că își aduce aminte că a fost în curtea lui Gheorghe Dincă și acolo a violat pe cineva, doar că nu știe pe cine.

Ștefan Risipițeanu are vârsta de 46 de ani, nu are ocupație și îi place să bea. După ce a primit un mandate de arestare prevenitvă pentru 30 de zile sub acuzația de viol, o infracțiune pentru care riscă să fie condamnat la 13 ani de închisoare cu executare pentru viol.

Mama Luizei Melencu a spus recent că ea nu crede că Ștefan Risipițeanu ar avea vreo implicare în acest dosar