„Contractul” încheiat între Gheorghe Dincă și oamenii legii! Ce i s-a promis „monstrului din Caracal”?

„Nu am fost nevoit să-i pun niciodată întrebarea 'de ce?' Cu toate că, din punct de vedere psihologic și criminologic, întrebarea aceasta lămurește mobilul sau mobilurile, dar nu am fost nevoit să fac asta și m-am bucurat.

Ce îl așteaptă pe Gheorghe Dincă în Penitenciarul Craiova. Un deținut i-a scris mamei Luizei Melencu! „Va avea un tratament special!”

Momentul de cotitură în relația cu Dincă a venit în momentul în care cei doi au stabilit un „contract moral”.

„Momentul de deschidere și de avansare în discutarea problematicii sale a fost acela foarte sincer, pe care mi l-am respectat, el, mai puțin: am făcut un contract moral cu el și i-am spus că vreau să descopăr omul Gheorghe Dincă din spatele faptei, pentru că eu nu am nicio calitate de a-l judeca pe el. Calitatea aceasta va fi dată organelor de urmărire penală, instanței de judecată. Eu nu am mers acolo să îl judec”, a povestit specialistul.