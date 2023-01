Convorbirea telefonică dintre un soldat rus și mama sa. A sunat-o pentru a auzi o vorbă bună, însă a primit contrariul

Un soldat rus a fost luat prizonier de soldații ucraineni care au auzit o convorbire dintre el și mama sa care i-a uimit. Bărbatul care ispășea o pedeapsă cu închisoarea de 22 de ani pentru crimă, și-a sunat mama din captivitate. Ucrainenilor nu le-a venit să creadă ce aud.

Un ucrainean a postat în mediul online o filmare cu mai mulți soldați ruși capturați. Unul dintre ei a ales să meargă pe front pentru a mai ieși din închisoare.

Citește și: Motivul pentru care soldații ucraineni îşi ung gloanţele cu grăsime de porc pentru a le folosi în lupta cu cecenii

În filmarea postată pe Twitter, soldații ruși sunt întrebați pe rând de unde sunt, iar când ajunge în dreptul ultimului soldat, află că este vorba despre un condamnat la închisoare.

Captured a mix of mobiks and convicts from Russia. One was serving a 22-year sentence. The only son, when phoned his mother, she said it would be better if he was dead. pic.twitter.com/fYy8aHCWdd