Motivul pentru care soldații ucraineni îşi ung gloanţele cu grăsime de porc pentru a le folosi în lupta cu cecenii

Cecenii sunt de religie musulmană, iar potrivit tradiției lor, porcul este un animal murdar care nu poate fi consumat. Astfel, unii doldați ucraineni au uns cu slănină de porc gloanțele, pentru ca cecenii să nu ajungă în Paradis.

„În Paradis, din Ucraina, nu aveţi cum să ajungeţi, pentru că veţi muri de gloanţe unse cu slănină”, se aude sounând un soldat.

Imaginile au devenit virale pe rețelele sociale, dar și în presa din întreaga lume.

Azov fighters of the National Guard greased the bullets with lard against the Kadyrov orcs👊



Бійці Азова Нацгвардії змастили кулі салом проти кадировських орків👊



Підписуйтесь на наш телеграм канал https://t.co/SBQltMr4bM pic.twitter.com/A1ci7tZL8r