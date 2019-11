Copilul de pot ani, din Constanța, este căutat într-un bazin cu dejecții. O ipoteză teribilă a fost lansată în cazul lui Alexandru

Asociația Umanitară Solidarity Children, o organizație non-profit implicată în căutări, a lansat o ipoteză teribilă în cazul lui Alexandru, copilul ar fi căzut într-un bazin cu dejecții.

Două autospeciale de scafandri şi un autocamion de intervenţie cu o motopompă de capacitate mare încearcă de la ora 7:00 să golească un bazin de dejecţii din apropierea unei ferme de porci, după ce a fost lansată ipoteza că Iulian Alexandru Biţică ar fi putut să cadă în acesta. Bazinul are adâncimea de şase metri şi, conform estimărilor ISU, va fi golit în aproximativ şase ore, potrivit digi24.

"Un localnic din Pecineaga a gasit rolele baiatului disparut la marginea localitatii pe drumul care duce spre ferma I.A.S. La mai putin de un kilometru de locul unde au fost gasite rolele, se afla asa zisele " haznale " care au o adâncime de peste 10 metri si sunt pline cu dejectii de la complexul de porci. Astazi am fost si acolo, au venit pompierii si scafandri dar nu pot intra in aceste dejectii, pe marginea unei haznale se vad urme ca si cand un corp ar fi alunecat in ea. Am inteles ca maine vor fi verificate si aceste haznale care trebuiau verificate mult mai devreme, din ce am auzit copilul a fost vazut pe camerele de supraveghere de la marginea localitatii sambata in jur de ora 11:00 nu foarte departe de locul unde au fost gasite rolele, mai multi oameni au declarat ca au vazut rolele in acel loc sambata in jur de ora 14:00 si in directie cu aceste haznale. Speram ca micutul va fi gasit viu si nevătămat. Doamne ajuta!", a postat organizația pe Facebook.