Luca a plecat de la școală acum două zile și de atunci nimeni nu l-a mai văzut. Poliția Capitalei cere sprijin pentru a-l găsi

Poliţia Capitalei solicită sprijin pentru găsirea unui băiat care a plecat din curtea unui liceu din sectorul 1, în urmă cu două zile, scrie news.ro.

El se numeşte Luca-Paul Antonescu, are 15 ani şi are următoarele semnalmente: înălţime 1,83 m, greutate 60 kg, constituţie atletică, ten deschis, faţa ovală, ochi căprui, păr şaten, buze subţiri. El are o mică cicatrice pe buza superioară.

La data dispariţiei purta tricou cu mânecă scurtă de culoare bleu-verzui, pantaloni de trening de culoare bleu marca ”Addidas", pantofi sport înalţi marca ”Jordan".

Cei care l-au văzut sau pot oferi detalii sunt rugaţi să anunţe Poliţia Capitalei, apelând numărul unic de urgenţă 112.