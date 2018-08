Ultima zi în care românii pot depune cerere de restituire a taxei auto! Decizie radicală luată de autorități

Astăzi este ultima zi în care proprietarii de maşini pot depune cererea de restituire a taxei auto! Şi aşa cum era de aşteptat, românii au făcut din nou cozi uriaşe la uşile Fiscului, motiv pentru care a fost suplimentat și numărul funcționarilor.

În Capitală, oamenii s-au aşezat la rând înainte ca funcţionarii să-şi deschidă ghişeele. În total, statul are de dat înapoi 6 miliarde şi jumătate de lei.

Deşi au avut la dispoziţie un an de zile ca să îşi depună actele pentru recuperarea taxei de înmatriculare, mulţi au aşteptat până în ultima clipă.

”Așa s-a potrivit. Nu am fost în țară, am fost plecat și acum am venit special pentru așa ceva. E o sumă destul de mare pe care am plătit-o atunci - 1100 de euro”, a spus un român în timp ce aștepta la coadă.

Pentru că au devenit tradiţie cozile la ANAF, numărul funcţionarilor a fost suplimentat.

Taxa auto a fost in vigoare, sub diverse forme, intre 1 ianuarie 2007 si 31 ianuarie 2017. Contribuabilii care cer restituirea ei au dreptul şi la dobândă care se acordă însă doar la solicitare, prin completarea in formularul cererii depuse.

Sumele restituite vor fi calculate de Fisc, urmând să fie virate direct în contul contribuabilului. Până acum peste 600 de mii de români au primit banii.