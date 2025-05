Irina Columbeanu, transformare spectaculoasă. Cum s-a prezentat la balul de absolvire a liceului

Irina Columbeanu, fetița de altădată a lui Irinel și a Monicăi Gabor, a devenit o tânără elegantă și încrezătoare, departe de agitația reflectoarelor din România.

Stabilită de șapte ani în Statele Unite, Irina a împrumutat ceva din stilul american, dar a păstrat o finețe care amintește de rădăcinile ei. Iar balul de absolvire a fost momentul perfect să arate cât de frumos a evoluat.

Irina Columbeanu, transformare spectaculoasă pentru balul de absolvire

Evenimentul a avut loc pe un iaht în Malibu, iar Irina a fost, fără îndoială, în centrul atenției. Îmbrăcată într-o rochie lungă, neagră, mulată, cu bretele subțiri și fără niciun artificiu inutil, adolescenta a impresionat prin rafinament.

Simplitatea ei, părul ușor ondulat, bijuteriile delicate și machiajul discret au fost suficiente pentru a-i pune în valoare frumusețea naturală. Senină, cu trăsături fine și un zâmbet cald, Irina a strălucit fără ca măcar să încerce. În plus, silueta suplă, moștenită de la mama ei, o face să arate impecabil în orice ținută.

„Fata mea frumoasă. Nu pot să cred cât de mult ai crescut și cât de frumoasă ești! Sunt atât de mândră de tine! Bucură-te de fiecare moment din această etapă specială din viața ta! Mamă mândră”, i-a transmis Monica Gabor pe Instagram.

Irina Columbeanu studiază Medicina și vrea să devină chirurg

Irina nu e străină de astfel de evenimente – anul trecut a participat la prom-ul dedicat „juniorilor”, conform tradiției americane. De această dată, însă, atmosfera a fost diferită: mai matură, mai aproape de lumea adulților.

Odată cu încheierea liceului, începe un nou capitol și mai promițător. Irina a fost deja admisă la Universitatea din New York, unde va studia Medicina.

„Îmi doresc să devin chirurg și să deschid o clinică non-profit pentru tulburările de alimentație, în care femeile, dar și oricine altcineva care a avut probleme legate de imaginea propriului corp, să învețe să iubească, să prețuiască și să aprecieze fiecare centimetru al corpului lor”, spunea tânăra anul trecut.

În urmă cu o lună, Irina, care a împlinit recent 18 ani, a bifat o reușită importantă. A participat la competiția „California State Youth of the Year” – un program amplu dedicat formării viitorilor lideri. Tinerii implicați își dezvoltă calitățile de leadership, performanțele academice și angajamentul față de un stil de viață echilibrat și sănătos.

„Călătoria mea cu Youth of the Year a fost cea mai valoroasă experiență din viața mea. Nu doar că am avut ocazia să mă conectez cu tineri din tot statul California și să le aud experiențele unice, dar am avut și șansa de a-mi împărtăși propria pledoarie. Mai mult decât atât, am avut onoarea de a mă întâlni cu o deputată din Los Angeles și de a fi vocea pentru mii de membri ai Clubului. Mă simt profund onorată să fiu finalistă la nivel de stat și binecuvântată pentru toate oportunitățile pe care Clubul mi le-a oferit în ultimii șapte ani”, a declarat Irina, potrivit peroz.ro.

Peste hotare, Irina Columbeanu locuiește alături de mama ei și de Mr Pink, afaceristul chinez care este într-o relație cu mama ei de ani buni și care a făcut-o mămică pentru a doua oară.