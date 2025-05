Hugh Jackman, mesaj misterios pe Instagram după despărțirea de Deborra-Lee Furness. Actrița a cerut oficial divorțul

Hugh Jackman a publicat un mesaj cu subînțeles după ce fosta sa soție, Deborra-Lee Furness, a depus oficial actele de divorț, punând capăt unei căsnicii de 27 de ani.

Starul din „The Greatest Showman”, în vârstă de 56 de ani, a postat miercuri pe Instagram un clip în care sare coarda, moment inclus în spectacolul său „Hugh Jackman: Live From New York With Love”, pe care îl susține la Radio City Music Hall.

Hugh Jackman, mesaj misterios pe Instagram după despărțirea de Deborra-Lee Furness

Totuși, ceea ce a atras cu adevărat atenția a fost melodia aleasă ca fundal – „Bye Bye Bye” a trupei NSYNC – un detaliu deloc întâmplător, având în vedere divorțul în curs de desfășurare.

Clipul, distribuit celor 34,1 milioane de urmăritori ai săi, face o trimitere clară la filmul „Deadpool & Wolverine”, lansat în 2024, în care joacă alături de Ryan Reynolds și care include această piesă în coloana sonoră.

Totuși, momentul ales pentru postare – împreună cu descrierea formată dintr-un singur cuvânt – a făcut ca mesajul să pară și mai bizar.

„În sfârșit”, a scris Hugh Jackman în descrierea videoclipului, făcând aluzie la cât de mult i-a luat să-și perfecționeze rutina.

Postarea a apărut în aceeași zi în care Deborra-Lee a lansat o săgeată către soțul ei înstrăinat, pe fondul zvonurilor că acesta ar fi înșelat-o cu actuala lui iubită, Sutton Foster.

Deborra-Lee Furness a vorbit deschis despre durerea provocată de despărțire

După ce a depus oficial actele de divorț, la doi ani după ce anunțaseră despărțirea, actrița australiană în vârstă de 69 de ani a vorbit deschis despre suferința ei.

„Inima și compasiunea mea se îndreaptă către toți cei care au trecut prin trauma unei trădări”, a declarat ea pentru Daily Mail.

„Este o rană profundă, care taie adânc, însă cred într-o putere mai mare și că Dumnezeu sau universul – oricum l-ai numi pe cel care te ghidează – lucrează întotdeauna în favoarea noastră”.

„Această credință m-a ajutat să trec prin destrămarea unei căsnicii de aproape trei decenii. Am acumulat multă cunoaștere și înțelepciune din această experiență. Chiar și atunci când ne confruntăm cu o aparentă adversitate, de fapt suntem conduși spre binele nostru suprem, spre adevărata noastră menire.

Poate să doară, dar pe termen lung, întoarcerea la sine și trăirea în acord cu propriile valori, limite și integritate înseamnă eliberare și libertate”, a continuat ea.

În încheiere, a mărturisit că, din tot ce a trăit, a rămas cu un singur lucru: convingerea că nimic nu a fost personal.

„Suntem cu toții pe propriile noastre drumuri, iar relațiile din viața noastră nu sunt deloc întâmplătoare. Suntem atrași de anumite persoane, le invităm în viața noastră pentru a învăța lecții și pentru a recunoaște și vindeca părțile rănite din noi… Rămân recunoscătoare”, a adăugat Furness.

În ianuarie, se afla că cei doi soți înstrăinați nu depuseseră încă actele de divorț, deoarece renunțarea la un acord prenupțial devenise un punct sensibil. La acea vreme, surse apropiate susțineau că despărțirea ar putea deveni „complicată”, întrucât cei doi întâmpinau dificultăți în a împărți averea estimată la 250 de milioane de dolari.

„Unul dintre principalele motive pentru care nu au depus încă actele este că nu au avut niciodată un contract prenupțial”, a declarat o sursă apropiată de Hugh Jackman.