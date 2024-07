Cu cât vinde un botoșănean un kilogram de mere în piață. Oferta sa i-a surprins pe cumpărători

Pentru a nu rămâne cu o mulțime de fructe care se vor strica, comerciantul a venit cu o ofertă surprinzătoare. Iată cu cât a ajuns să vândă kilogramul de mere!

Vara este sezonul fructelor, însă românii pare că s-au dezobișnuit să mai consume produse românești. Agricultorii rămân, astfel, cu marfa nevândută, așa că un botoșănean a luat o decizie inedită.

Cu cât vinde un botoșănean kilogramul de mere

Bărbatul are o livadă mare, de două hectare, iar recolta a fost bogată în acest an. Deoarece vânzările nu au mers prea bine, acesta a venit cu o ofertă impatabilă pentru iubitorii de fructe.

Dumitru Zmău, fostul șef al Poliției Rutiere, care deține o suprafață întinsă de livadă în zona Curorăni, comuna Mihai Eminescu, a decis să își dea recolta pe gratis celor care își doresc să se bucure de munca lui, potrivit Cancan.

Deși are amplasat la marginea drumului către Dorohoi un chioșc pentru vânzarea de fructe și legume, botoșăneanul nu s-a bucurat de prea mare succes. Nu doar că nu a găsit oameni care să se ocupe de vânzarea produselor sale, dar nici clienții nu s-au înghesuit la taraba sa.

Acum producția de mere este rodnică, iar bărbatul „vinde” un kilogram de mere cu 0 lei.

„Nu vreau să fac niciun act de bravură. Eu am dat, pentru că o dată nu se vindeau, a doua nu aveam timp să le vând, a treia oară să obișnuim botoșănenii să mai mănânce și fructe românești că acum am văzut niște avocado, l-a cumpărat soția mea Dumnezeu să o ierte, și am vrut să îl mănânc. Când am tăiat unul, că eu nu mănânc prostii din astea, înăuntru era negru. Și stăteam eu și mă gândeam: uite pe ce dăm noi bani și fructele noastre nu le mănâncă nimeni”, a spus Dumitru Zmău, potrivit botosaneanul.ro, citat de sursa menționată mai sus.

Nu a fost singura ofertă a botoșăneanului

Oferta botoșăneanului nu s-a oprit aici, acesta procedând la fel și în cazul cireșelor. Pentru că nu a găsit oameni care să îl ajute să culeagă recolta, el a decis să le ofere posibilitatea celor interesați să își procure câte cireșe vor.

„Am rămas cu două hectare de cireșe neculese. Două hectare de cireșe. De nu am avut cui să le vând. Am dat drumul în livadă la oameni, să culeagă cireșe din copac și să facă ce știu ei cu ele. Vin oamenii, vin, vin și culeg ei. Iar acum când se coc prunele astea mai de calitate așa, iar o să scot și o să dau gratuit. Pentru că acum prima serie de fructe și mere de vară se apropie de terminat. Acum intră în coacere fructele de septembrie, cum sunt prunele”, a mai spus bărbatul, citat de Cancan.

