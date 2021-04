Cum a afectat pandemia sănătatea emoțională a angajaților?

București, 1 aprilie 2021: Ultimele 12 luni au adus schimbări majore în viața românilor, atât în plan personal, cât și profesional. Cum elementul de control a fost limitat asupra multora dintre aceste schimbări, echilibrul emoțional al angajaților și al candidaților a fost adesea pus la încercare, iar cel mai recent sondaj derulat de eJobs România arată că starea de spirit pe care o invocă cei mai mulți respondenți este incertitudinea, asociată cu o puternică teamă de viitor. O treime dintre cei care au participat la studiu spun, însă, că au acum o perspectivă mult mai clară asupra priorităților din viața lor și tot atâți declară că ultimul an i-a făcut mai puternici și sunt, prin urmare, optimiști cu privire la ce urmează să se întâmple.

Cu toate acestea, după un an deloc ușor, 20% dintre participanții la cercetare se simt deprimați. Lor li se alătură destul de mulți respondenți care spun că și-au pierdut echilibrul emoțional în pandemie sau care se simt singuri. ”Când anul trecut, pe vremea aceasta, la aceeași întrebare exista un număr la fel de mare de persoane care se simțeau însingurate, nesigure cu privire la viitor sau deprimate, aveam tendința să credem că este firesc și că toate aceste stări sunt un efect imediat al declansării pandemiei. Un an mai târziu vedem însă că problema s-a cronicizat și că sunt foarte mulți angajați și candidați care fac față foarte greu provocărilor de zi cu zi. Vorbim în special de cei care și-au pierdut jobul și nu au reușit să îl înlocuiască, de cei care lucrează în companii a căror activitate a fost afectată sau este în pericol sau de cei care încă nu s-au acomodat la munca de acasă. Iar efectele acestor stări ajung, din păcate, aproape întotdeauna să își pună amprenta asupra performanței de la locul de muncă”, spune Roxana Drăghici, Head of Sales, eJobs România.

În acest context, o treime dintre cei chestionați au spus că au simțit în ultimul an nevoia de a primi suport psihologic specializat, însă, în ciuda acestui fapt, 62% nu au făcut nimic în acest sens, motivul cel mai des invocat fiind lipsa banilor. 18% nu s-au simțit confortabil să discute despre problemele lor cu cineva străin, iar 5% s-au temut că ar putea fi judecați de cunoscuți. ”Companiile conștientizează faptul că sănătatea emoțională a angajaților este un aspect pe care nu îl mai pot neglija pentru că impactul pe care îl are în business este uriaș. Pe acest fond, consilierea psihologică începe să își facă loc, ca beneficiu, în structura pachetelor extrasalariale oferite de companii. Datele acestui studiu ne arată că doar 4% dintre cei care au făcut terapie în ultimul an au avut acest serviciu plătit de angajator. Din păcate, o altă concluzie a studiului arată că 40% dintre respondenți simt că managerii din compania pentru care lucrează nu sunt interesați de sănătatea emoțională a angajaților”, mai spune Roxana Drăghici.

Sondajul a fost derulat în luna martie a acestui an, pe un eșantion de 850 de respondenți cu vârste cuprinse între 18 și 56 de ani.

