Cum a gestionat Grecia o situație asemănătoare cu cea din Crevedia. Simona Gherghe: „Am trăit o poveste similară”

După tragedia de la Crevedia, unde au avut loc două explozii la o stație GPL, Simona Gherghe a povestit ce i s-a întâmplat și ei în Grecia, la jumătatea lui august. Prezentatoaea Mireasa a explicat că se afla pe autostrada Corinth-Atena când un camion cu gaz lichefiat a luat foc.

La scurt timp după cele două explozii devastatoare de la Crevedia, Simona Gherhe a publicat un meaaj pe Facebook, pentru a povesti prin ce a trecut și ea în Grecia. Prezentatoarea a precizat că grecii au evacuat pe o rază de 18 km.

Simona Gherghe a declarat că a trăit în Grecia „o poveste similară” celei de la Crevedia. Ce s-a întâmplat pe autostrada Corinth-Atena: „Toți au înțeles”:

„Pe 17 august, am trăit o poveste similară în Grecia, pe autostrada Corinth-Atena. Un camion cu gaz lichefiat a luat foc, exista pericol imens de explozie. M-am gândit instant la Mihăilești. Eram la știri atunci…

Ce au făcut grecii? Au evacuat de la km 39, până la km 57!!! Pe o rază de 18 km!!! Inclusiv drumul vechi! Am stat peste 8 ore în trafic, o grecoaică ne-a explicat ce știa de la radio și sfatul autorităților să tragem pe dreapta. Să nu înaintăm. Nici nu se putea, de altfel. Blocaseră inclusiv drumul vechi. Polițiștii, extrem de calmi, ofereau toate informațiile. Am stat 8 ore în trafic, pe 40 se grade, cu doi copii în mașină. Am pierdut avionul.

Dar… NU a murit nimeni, NIMENI nu a fost rănit! Pentru că au avut proceduri și au făcut evacuare ca la carte. Au redeschis autostrada după vreo 9 ore.

N-am auzit pe nimeni să alerge să vadă focul. Să se bulucească. Să se revolte.Toți au înțeles…”, a spus Simona Gherghe.

În urma exploziilor de la Crevedia 1 persoană a murit de infarct, iar 57 de persoane au fost rănite, dintre care 43 de salvatori, potrivit obsevatornews.ro 43 sunt cadre ale MAI: 39 de pompieri, 2 poliţişti si 2 jandarmi, relevă datele transmise de IGSU. 10 persoane sunt în stare gravă

Staţia GPL din Crevedia era închisă încă din anul 2020 şi funcţiona fără vreun aviz.

Întrebat de ce pompierii s-au aflat lângă stație, deși știau că mai sunt cisterne care puteau exploda, Raed Arafat a explicat că pompierii au fost nevoiți să limiteze propagarea incendiului, pentru că erau case în zonă:

„Intervenția nu era doar pe cisterne ci și pentru a evita propagarea. Pompierii și-au făcut rolul, decizia lor de a interveni și a răci zona, cu un anumit risc asumat, a fost o decizie pe care nu o pot comenta negativ. Oamenii și-au făcut treaba așa cum trebuie, din păcate asumându-și anumite riscuri la locul intervenției. Cred că e ceva ce în viitor va fi foarte atent aplicat, și asta e perimetrul. Civilii și indiferent cine în afara pompierilor să nu intre în zona care este expusă în apropierea incendiului. Partae de media, locatari, civili care se uită trebuie să fie foarte departe de zona cu risc. Am mai pățit-o la Mihăilești, iar respectarea unui perimetru de siguranță, evacuarea și mesajele care se dau sunt pentru protecția celor care sunt în zonă. Când pompierul spune: îndepărtați-vă, să se depărteze, pentru că e risc, a declarat Arafat, potrivit Digi24.