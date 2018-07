Cum sa razbati in industria muzicala din Romania ?

Piata muzicala romaneasca este plina de artisti, unii aflati la apogeul carierei, altii fiind la inceput de drum. Nu este un secret pentru nimeni ca, in general, industria muzicala este una destul de ofertanta pentru cei care isi doresc o cariera in showbiz, multi avand sansa sa isi faca un nume.

Poate fi destul de greu, daca nu chiar imposibil, sa patrunzi in aceasta industrie fara ajutorul unui impresar care sa se ocupe de promovarea si imaginea ta. Cei care se gandesc ca un impresar Delia, de exemplu, are un rol extrem de mic in ascensiunea cunoscutei cantarete se insala.

Dimpotriva, aceasta este cheia succesului pentru un artist si niciun aspirant la gloria muzicala nu trebuie sa sara peste acest element esential. Sa ne gandim la tinerii artisti care se afla la inceput de drum si la numeroasele obstacole care stau in calea lor. E dificil sa patrunzi in aceasta bransa fara ca nimeni sa nu te indrume si sa iti arate care sunt pasii de urmat. Un impresar are experienta necesara pentru a sti cui sa te prezinte si cum sa te prezinte. El iti va scoate in evidenta punctele tari si va sti pe ce sa mizeze atunci cand intra in contact cu cineva si negociaza in numele tau. Experienta lui profesionala in industria muzicala ii ofera oportunitatea de a cunoaste reprezentantii caselor de discuri cu care sa poarte discutii in numele artistului pe care il reprezinta.

Impresarul are rolul de a promova artistul cu care se afla sub contract si de a negocia cu casele de discuri in numele acestuia. De asemenea, concertele pe care artistul le sustine in diverse zone ale tarii sunt organizate tot sub indrumarea impresarului, acesta fiind principalul liant intre artist si organizare. Un artist consacrat precum Delia, care este ocupat si cu diverse alte activitati media in afara aparitiilor scenice, are timpul limitat si nu se poate ocupa personal de tot ceea ce tine de activitatea si cariera sa. Tocmai de aceea, multi artisti apeleaza la impresari, acestia avand rolul de a promova artistii pe care ii au sub contracat, de a semna contracte cu diverse case de discuri, de a organiza concerte si aparitii publice precum si de a negocia tarifele in numele artistilor pe care ii impresariaza.

Revenind putin la cele spuse la inceput, cand vorbeam despre o industrie muzicala romaneasca destul de ofertanta din punct de vedere al multitudinii de nume care o populeaza , trebuie sa punctam cateva idei. Ne putem intreba, in primul rand, cum de a ajuns industria muzicala din Romania atat de aglomerata si cum de atatea nume se bat pentru celebritate?

Un rol extrem de important in acest caz il au televiziunile care au inceput, de ceva vreme, sa difuze tot mai multe emsiuni de talente. Emisiuni precum Voce Romaniei sau X-Factor reprezinta adevarate rampe de lansare pentru tinerele talente aflate la inceput de drum. Unii reusesc sa castige aceste concursuri si astfel sunt acontati de casele de discuri care le ofera contracte de reprezentare si imagine. Nu numai castigatorii acestor show-uri sunt in vizorul caselor de discuri, ci si cei care intra in finala concursului si nu numai.

O alta metoda prin care tinerii care isi doresc o cariera muzicala se pot impune in fata publicului este aparitia pe canalul de video sharing YouTube. Sunt cazuri cunoscute in care artistii au ajuns sa atinga celebritatea dupa ce au postat anumite piese pe acest canal de internet. Fara sa fi avut alte experiente de alt gen in spate, un singur material video i-a propulsat pe acestia in atentia publica, bucurandu-se de succes si faima.