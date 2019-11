Cumpănașu, mesaj cutremurător: "Alexandra era pe un pod, am văzut-o atât de clar, zâmbea."

Alexandru Cumpănașu a postat cu puțin timp în urmă pe pagina lui persoanlă de Facebook un mesaj cutremurător despre nepoata lui Alexandra. Acesta a visat-o după mult timp...

Alexandra i-a apărut pe un pod. Îl privea și îi zâmbea. El o striga disperat, iar la un moment dat, pe mâna ei, observă o brățară pe care chiar el i-o dăruise ultima oară când s-au văzut.

"Îngerul din vis

După lunile de chin, după ce viața mea și a familiei mele a fost dată peste cap, după sfidarea instituțiilor, după ce am descoperit o cloacă de mafioți în instituții, după nopțile nedormite cu gândul la găsirea nepoatei mele, am avut, în sfârșit, parte de un moment de liniște noaptea trecută... Un moment care, emoțional, m-a dat peste cap complet. Am visat-o pe Alexandra.