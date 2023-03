Decizia pe care a luat-o Adriana Iliescu, cea mai bătrână mamă din România. Ce vor face ea și fiica sa, Eliza, în luna martie

Fosta profesoară de limba și literatura română, în vârstă de 84 de ani, și Eliza își petrec timpul în luna martie într-un mod special, fiind dezvăluit chiar de „cea mai în vârstă mamă din România”.

Cum își petrec timpul Adriana Iliescu și fiica ei în luna martie. Cele două au un obicei special, care le sudează relația mamă-fiică

Fostul cadru didactic a primit numele de „cea mai bătrână mamă din România”, după ce a născut o fetiță sănătoasă la Maternitatea Giulești din Capitală, la vârsta de 66 de ani, în anul 2005. Minunea s-a întâmplat prin inseminare artificială, cu ovul și spermă de la donatori anonimi, primindu-și totodată un loc în Cartea Recordurilor.

Într-un interviu acordat pentru Click!, Adriana Iliescu a mărturisit ce obicei are alături de fiica sa în luna martie, dar mai ales cum o să petreacă cele două de 1, respectiv 8 martie.

„Sărbătorim sufletește, în liniște, 1 și 8 martie (n.r – ziua mamei). O să ne comandăm un tort bun, dulce, cum ne place nouă, o să ne cumpărăm două buchețele de zambile albastre pentru că alea ne plac nouă, deoarece miros foarte frumos și cam atât. Nimic special!

În fiecare an, este altfel pentru noi! De exemplu, în alți ani, dacă era frumos afară, ne plimbam, sau dacă aveam bani mergeam la o terasă și tot așa. Niciodată nu am avut o tradiție anume. Singurul lucru pe care îl facem în fiecare an este să cumpărăm zambile albastre. În rest, totul variază”, a declarat Adriana Iliescu pentru Click!.

Eliza, fiica Adrianei Iliescu, a intrat la două facultăți. Adolescenta a avut note impresionante la Bacalaureat

Adolescenta de 18 ani a intrat la două facultăți, luând BAC-ul cu media 9,50. Totodată, fata a fost șefă de promoție la liceul unde studia. Mama sa este extrem de mândră de fiica ei, despre care are numai cuvinte de laudă.

„Eliza este bine, are foarte mult de lucru în perioada aceasta, mai ales că este studentă la două facultăți. Învață, pregătește proiecte frumoase. Sunt o mămică mândră. Se mai plimbă și ea uneori, are timp pentru dânsa, normal, mai iese la un suc prin oraș cu colegii”, ne spunea Adriana Iliescu.

Eliza vrea să-i urmeze drumul mamei sale, așa că a intrat la Facultatea de Litere.

„Am intrat la Litere. Vreau să fiu profesoară de limba română și engleză. E o facultate frumoasă. Îmi doresc să fiu o studentă cu rezultate bune la învățătură. Îmi place ceea ce o să fac, tocmai de aceea mi-am și ales această facultate, din cadrul unei Univesități prestigioase din București”, a declarat Eliza Iliescu, potrivit Impact.ro.

