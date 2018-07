Destin frânt la doar 27 de ani! Un tânăr din Arad a murit după ce a pierdut controlul volanului și a intrat într-un TIR! Totul s-a întâmplat pentru că scria pe Facebook

Un tânăr în vârstă de 27 de ani, care scria pe Facebook în timp ce conducea, și-a pierdut viața la mai bine de o săptămână de la producerea accidentului în care a fost rănit grav.

Cătălin, un șofer de 27 de ani din Arad, a avut parte de un moment cumplit. În urmă cu câteva săptămâni, el a fost implicat într-un accident rutier grav, după ce își dusesemama la Timișoara cu mașina la niște rude. Pe drumul de întoarcere la Arad, s-a ciocnit de un camion deoarece nu era concentrat la drum, ci scria pe Facebook.

”Eram atent pe telefon și m-am băgat într-un TIR. Am dus-o pe mama mea la Timișoara. Am lăsat-o la o rudă. Am paralizat… Mi-am distrus viața. Nu mai pot umbla. Mi-au dat amendă. Mi-a mai dat și ăla ce conducea doi pumni. Eu eram leșinat pe jos. Permis nu mai am. Eu am venit singur din Timișoara la Arad, noroc că nu a fost mama mea cu mine”, i-a scris Cătălin realizatoarei Nicoleta Pavel din Arad.

În urmă cu o săptămână, aceasta a fost vorbit din nou cu tânărul care a rugat-o să îi cânte la telefon, el îndrăgind foarte tare muzica populară. Din păcate, însă, el s-a stins din viață mai apoi.

În urmă cu cinci zile, un bărbat din Olt a transmis Live pe Facebook accidentul în care a murit soția sa. Chinuit de durere, spune că el și nevasta sa fuseseră luați la ocazie de un șoferul băut care a fost arestat ulterior pentru ucidere din culpă.

De asemenea, alți nouă români au murit într-un accident rutier în Ungaria, după ce șoferul microbuzului a transmis Live pe Facebook momentul în care a pătruns pe contrasens și s-a izbit violent de un camion.