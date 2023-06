Dezamăgire la Saga Festival! Trei artiști mari au lipsit de pe scenă, iar oamenii sunt revoltați. Ce alte probleme au fost

Saga Festival 2023 a avut o serie de probleme privind organizarea. Nume mari care au fost anunțate cu mult timp înainte au lipsit de pe scenă, iar unii participanți la festival vor să depună plângere la ANPC.

Ediția din 2023 a Saga Festival a fost dezamăgitoare pentru cei care au plătit bilet pentru a-și vedea artiștii preferați. Peste 165.000 de oameni au participat la festivalul care a avut loc la Romaero, în Bucureşti, între 23 și 25 iunie și nume mari de pe afiș nu și-au mai făcut apariția pe scenă.

Organizatorii au anunțat nume mari din industria muzicală internațională: Skrillex, Fisher, Tale of Us, Loreen, Robin Schulz, Hot Since 82, Alan Walker, Nina Kraviz, Richie Hawtin, Mike Williams, Adam Beyer, Kevin de Vries. De asemenea, nici artiștii de la noi din țară nu au lipsit: Puya, Bug Mafia, Ian, Rava, Deliric, Delia, Spike, sunt doar câteva dintre aparițiile de anul acesta de la Saga Festival. Surpriza serii a fost reprezentată de Bogdan de la Ploiești care a urcat pe scenă alături de YNY Sebi.

Cele trei nume mari de pe afiș care ar fi trebuit să fie pe scena principală, nu au mai ajuns. Lil Nas X, Wiz Kalifa și Sickick, au fost marii absenți de la cea de-a treia ediție, stârnind dezamăgire în rândul fanilor. În locul lor au intrat pe scenă Skrillex, Fisher și Vintage Culture.

Ediția a treia a festivalului i-a copleșit pe organizatori. Cozile pentru a intra în festival au fost interminabile, festivalierii stând și câte 2-3 ore pentru a-și putea lua brățara de acces, în prima zi de festival. Într-un final, pentru a facilita accesul, organizatorii au desființat un gard mobil.

Într-o postare în mediul online, organizatorii au anunțat că după provocările întâmpinate în prima zi de festival, au făcut o serie e modificări privind accesul în Romaero.

Șirul dezamăgirilor privind line-up-ul a început chiar de vineri seara când organizatorii au anunțat că Lil Nas X nu mai ajunge la Saga Festival din cauza unor probleme de sănătate. Pe scenă, în locul lui a intrat Skrillex care a mixat mai bine de trei ore.

A doua seară a festivalului a continuat cu un super show marca Fisher la scena Heat, Techo, acolo unde lumea s-a îngrămădit să-l asculte pe dj în premieră. Artistul a revenit cu un alt super show duminică seara, când a intrat pe scenă în locul lui Wiz Kalifa.

„România, mulțumesc pentru energie, este minunat și nu voi uita niciodată această stare”, a spus Fisher.

Cu toate că oamenii s-au bucurat de spectacolul oferit de Fisher, nu au putut trece peste faptul că nume mari de pe afiș, nu au mai ajuns la show. Pe ultima sută de metri a fost anulat și Sickik, pe motiv că a pierdut avionul din Germania. În locul dj-ului mult așteptat, au intrat cei de la Vintage Culture.

Val de reacții în online. Mulți festivalieri vor să depună plângere la protecția consumatorului

Pe rețelele de socializare participanții la festival și-au exprimat nemulțumirea privind organizarea și lipsa artiștilor.

„Nu o să fac refund deoarece nu vreau să vă fac rău.. am fost la toate edițiile și asta e clar cam nereușită.. voi revenii și la anul! Reparați problemele.. reveniți mai puternici!

WE ARE SAGA”, „Publicitate falsă cu un Line-up pe jumătate adevărat!”, „Ce s-a intamplat cu Sickick?”, „s-a scos de tot. La 2:38 când trebuia sa apară pe scena s-a anunțat ca nu vine”, au fost câteva dintre comentariile scrise de fani în mediul online.

Unii internauți au anunțat că sunt gata să depună plângere la protecția consumatorului pentru a primi înapoi banii dați pe bilete.