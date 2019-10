Directorul care a gonit elevi cu un extinctor, la un liceu din Timișoara, declarație uluitoare! Cum se apără. „Regret gestul, dar a fost ceva de instinct”

Directorul Liceului „Jean Louis Calderon” din Timișoara, care a fost filmat în timp ce gonea cu extinctorul zeci de elevi, a explicat de ce a făcut acest lucru și a precizat că a fost felicitat de părinții adolescenților.

El a spus că marți a fost un exercițiu de evacuare la liceu. Reprezentanții ISU au explicat elevilor cum să se comporte, inclusiv în zona de fumat.

„Noi am rămas cu câteva cadre didactice pe terenul de fotbal și cu ajutorul unui extinctor am făcut o mică demonstrație. În acel moment au venit spre noi câțiva elevi de la ciclul primar și câțiva dascăli și ne-au spus că <uitați ce au învățat copiii noștri>. Am luat din instinct extinctorul și am pulverizat acea substanță”, a spus directorul liceului, Ion Ionici, pentru digi24.ro.

„Regret gestul, dar a fost ceva de instinct, pentru că avem probleme deosebite pe zona de fumat. Cred că 50 - 100 de elevi ne fumează în școală”, a adăugat el.

Directorul a mai spus că niciun elev nu a semnalat vreo problemă de sănătate după gestul său şi că la cabinetul medical nu s-a plâns nimeni că ar fi suferit.

Ion Ionici a precizat că a fost felicitat pentru gest de elevi, profesori și mai mulți părinți care l-au sunat, „pentru că sunt sătui de modul în care anumiți elevi se comportă la noi în școală, pe fumat”.