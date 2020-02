Directorul de la Matei Balș laudă un interviu, în exclusivitate, realizat pentru Antena 1: "Italianul a venit bolnav în România, autoritățile n-au reușit să afle! Mă bucur că am avut aceste declarații"

"Autoritățile nu au reușit să afle și mă bucur că a existat acest interviu! (cu italianul Cesare Emendatori, realizat de Sonia Simionov, pentru Obsevator - n.r.)", a declarat șeful Institutului pentru Boli Infecțioase Matei Balș.

Italianul bolanv de coronavirus demontează declarațiile autorităților din România

Italianul infectat cu Covid-19 nu a fost la nicio partidă de vânătoare, așa cum s-a spus, ci a stat mai mult în casă, întrucât prezenta simptome de boală.

Întrebat dacă a avut febră înainte să vină în România, bărbatul de 71 de ani a răspuns clar: "Nu, căci altfel mergeam la spital. Am început să am febră marți seara, când am ajuns în România!"