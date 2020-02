Românul infectat cu coronavirus rupe tăcerea: „Nu am avut nicio treabă cu italianul. Toată lumea aberează!”

Mai mult, primul român infectat cu coronavirus susține că nu a fost nici măcar în aceeași încăpere cu italianul care a adus virusul în România.

„Cu italianul, acum când am venit acasă, l-am văzut. A fost la hală. Nu am fost aceeași încăpere. Eu m-am uitat doar două secunde în curte, am văzut italianul și apoi am intrat în hală. Am fost la o distanță considerabilă. Nu am dat mâna cu el, n-am mers cu el la vânătoare, nu am făcut niciun chef.