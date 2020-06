Ea este mama care a îngrozit o ţară întreagă! Ce spune femeia care și-a legat fiul cu lanțuri: ”Am plecat puțin de acasă, mi-a fost frică să nu-l pierd!”

"Ne-am prezentat la faţa locului, am sesizat poliţia şi salvare. Am găsit bărbatul legat cu un lanţ de un copac. Ulterior am aflat că a fost legat de mama sa, care este şi asistent personal al acestuia. Nu este prima dată când auzim de acest caz, este în evidenţele noastre din 2009. Trecem săptămânal pe la această familie, pentru a-i verifica. Nu este nici pentru prima dată când luăm măsuri. Am dorit instituţionalizarea persoanei, pentru că reprezintă un pericol în familie, având şi o soră minoră. Nu este recalcitrant, dar are perioade când nu conştientizează ce face. Demersurile s-au oprit, însă, în sensul că avem răspunsuri de la DGASPC că nu sunt locuri. Problema de azi a escaladat orice închipuire. Vom lupta în continuare pentru instituţionalizarea lui. Deocamdată nu am găsit un loc pentru el, persoana se află la spital. Dar nu cred că locul său este în familie. Mama lui nu era acasă, când a venit a spus că l-a legat ca să nu plece de acasă. Dar nu cred că asta este o soluţie!", a declarat primarul Mihai Sima la Antena 3.