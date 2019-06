Edith Gonzalez, mesaj emoționant: „ Este iubirea vieții mele...”

Edith Gonzalez a murit astăzi, 13 iunie 2019, la vârsta de 54 de ani. Îndrăgina actriță din Salome suferea de cancer. Edith s-a luptat mult timp cu boala și nu a ascuns asta niciodată. Cu puțin timp în urmă, de Ziua Copilului, aceasta a postat un mesaj emoționant în care își mărturisea dragostea pentru fiica sa.

Edith Gonzalez a fost diactonsticată în 2016 cu cancer ovarian și a dus o luptă, de cele mai multe ori publică, cu înfricoșătoarea boală. Mai mult, pentru a trage un semnal de alarmă, aceasta a realizat câteva ședințe foto în care i se puteau observa semnele lăsate de chinetoterapiei.

Constanza Creel Gonzalez s-a născut în 2004, rezultat al iubirii dintre Edith Gonzalez și politicianul mexican Santiago Creel. Pentru Constanza, Edith a fost pe mamă și tată, dedicându-i fiice sale întreaga atenție.

Anul trecut, în emisiunea Don Francisco, Edit a ținut să mărturisească tuturor cât de important a fost sperijinul fiicei sale, Constanza, în momentele cele mai grele. Îndrăgita actriță declara emoționată: „Fetița a dormit la picioarele patului meu timp de trei săptămâni și nu a abandodat-o pe mama sa. Este cireașa tortului vieții mele”

Edith Gonzalez, mesaj emoționant pentru fiica sa

Cu ocazia Zilei Copilului, Edith Gonzalez a făcut o postarea, pe o rețea de socializare, în care își mărturisea enorma dragoste pentru fiica sa. Pentru Edith, Constantza a fost iubirea vieții sale.

„Este dragostea vieții mele, este delicată, inteligentă, este amuzantă, iubește muzica, are o inimă uriașă, Dumnezeu mi-a împrumutat-o ​​și cred că este a mea. Oamenii îmi spun că este o fată foarte bună și că o lucrare foarte bună pe care am făcut-o, ce-i drept așa este, ea s-a născut cu aceste sentimente și inteligență, încerc doar so ghid și să o cultiv. Mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc. Recunoscătoare mereu pentru că m-ai ales să ajungi pe această planetă. Te iubesc.”

sursa: telemundo.com

