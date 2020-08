Schimbare majoră pentru elevi, de la 15 septembrie. Anunțul momentului în România:”Va fi adaptată condițiilor impuse de epidemia de COVID-19!”

Aflat la Galați, ministrul Tineretului și Sportului a anunțat că elevii vor avea o oră de sport în plus, care va fi adaptată condiţiilor speciale impuse de epidemia de COVID-19.

"Deja am gândit acest lucru împreună cu Ministerul Educaţiei. Vom avea o oră în plus, această oră va fi adaptată condiţiilor în care ne desfăşurăm viaţa până vom avea o soluţie medicală. Am realizat un parteneriat cu Comitetul Olimpic Român şi cu Ministerul Educaţiei prin care toţi profesorii de sport din România vor avea soluţii digitale, apropo de ore de sport online, exerciţii care evită contactul, aglomerarea terenurilor de sport", a spus Ionuţ Stroe.

Şcolile se vor deschide fără obligativitatea măştilor, iar sălile vor fi ventilate la fiecare 20 de minute într-o țară din Europa

Ministrul Tineretului şi Sportului s-a aflat, marţi, la Galaţi, unde a vizitat o bază sportivă cu bazin de înot, care în prezent este abandonată. Ionuţ Stroe a declarat că baza sportivă, aflată în proprietatea ministerului, va fi trecută în proprietatea Consiliului Judeţean Galaţi pentru a fi reabilitată şi modernizată.