Eurovision 2022. De la ce oră și unde poate fi văzut WRS, reprezentantul României, în cea de-a doua semifinală a competiției

În cea de-a doua semifinală Eurovision vor participa reprezentanții a 18 state, printre care se numără Australia, Georgia, Cipru, Serbia, Finlanda, Azerbaidjan, San Marino, Israel, Malta, Muntenegru, Cehia, Polonia, România, Belgia, Macedonia de Nord, Suedia, Estonia, Irlanda.

WRS este cel care va reprezenta România joi, 12 mai 2022, intrând în concurs pe poziția cu numărul 13. Acesta va urca pe scenă și va interpreta piesa „Llamame”.

De la ce oră și unde poate fi văzută cea de-a doua semifinală Eurovision 2022

Fanii concursului de muzică de la Torino pot vedea semifinala 2 Eurovision 2022 pe TVR 1, TVR Internațional și pe pagina oficială de Youtube Eurovision Song Contest, de la ora 22:00.

Reprezentantul României va apărea pe micile ecrane ale telespectatorilor în cea de-a doua parte a concursului, fiind situat pe poziția cu numărul 13. Artistul a obţinut 59 de puncte la selecția națională, învingându-i pe Kyrie Mendél de pe locul 2 și pe Dora Gaitanovici care a obținut locul trei.

Italia găzduiește cea de-a 66-a ediţie a concursului, după victoria de anul trecut a trupei italiene de rock Maneskin la Rotterdam.

Cine este WRS, reprezentantul României la Eurovision

Andrei Ionuț Ursu, cunoscut pe numele de scenă WRS, s-a născut în anul 1993, la Buzău. Acesta a fost pasionat de dans de la vârsta de 12 ani, lucru pentru care a devenit și celebru. Reprezentantul României la Eurovision a dansat pentru mai multe vedete din România, de-a lungul timpului.

În 2015 și-a început cariera muzicală în trupa de băieți Shot, apoi a plecat în Londra, unde a început să compună muzică. Sub denumirea de WRS (citit URS) a debutat în anul 2020 cu piesa „Why”.

„Numele meu este Andrei Ursu, cel de scenă WRS, sunt un artist din Buzău, născut în 1993. Fac multă muzică și scriu și pentru alții. Îmi place să petrec. Îmi place să dansez, am început la «Românii au talent» și «Vocea României», așa mi-am început eu cariera. Părinții mei sunt ambii dansatori și am început să dansez de foarte mult, de copil, de la vreo 12 ani am început. Am dansat cu alți artiști înainte să ajung la PRO TV, am dansat cu Antonia, cu Corina Bud, Andreea Bănică, Ruby. Am învățat foarte multe lucrând pentru alți artiști”, a povestit WRS, conform click.ro.

„Am intrat în showbiz că să le fur pâinea celor cu care am dansat. Am învățat foarte multe de la ele. Am învățat foarte multe lucrând pentru alți artiști la Global Records, pentru că m-am angajat la Global Records acum 7 ani. Și, am stat acolo, mi-am luat câteva modele cum ar fi Inna, Carlas Dreams, The Motans, care sunt nume imense în lumea muzicală. Și am stat cu aceștia în studio, am văzut cum se scrie muzică. Am avut niște modele în ei. Sunt un tip norocos. Norocul meu a apărut când Alex Cotoi mi-a zis «Băi, tu ai ceva, haide în studio și hai să lucrăm». Vorbesc de carieră solo. Trupa Shot a fost pe val când eram la «Vocea României». M-a văzut Smiley. A fost foarte tare trupa Shot, dar, pentru acel moment din viața mea, a fost fix ce trebuie”, a mai mărturisit el.

