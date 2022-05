România a intrat în Finala Eurovision 2022. Ce a transmis WRS și care sunt țările finaliste ale competiției de la Torino

Wrs va cânta în prima parte a Finalei de sâmbătă, la Torino. Reprezentantul României, echipa de dansatori - Ruxandra Timoaşcă, Vivienne Meida Szentyobbi, Andrei Angelescu, Emanuel Neagu - şi Laurian Manta, backing vocalist i-au înântat pe cei prezenți la Arena Pala Olimpico, cu spectacolul oferit în cea de-a doua semifinală a competiției.

Într-o cămașă roșie și pantaloni din latex, WRS a apelat la mișcări îndrăznețe pe scena semifinalei Eurovision 2022, iar alături de echipa sa a reușit să ceeze un show energic pe ritmurile piesei „Llámame”.

Puteți urmări prestația reprezentanților României în semifinala Eurovision 2022 în videoclipul de mai jos.

Citește și: Eurovision 2022. Cum s-a prezentat delegația României la ceremonia de deschidere a competiției. WRS, apariție îndrăzneață

Ce a transmis WRS după calificarea în Finala Eurovision 2022

După calificarea în Finala de la Torino, WRS a declarat că „este un sentiment formidabil să ştii că ai alături de tine atât de mulţi compatrioţi care te susţin"

„Greul a trecut, dar acum vine un greu şi mai mare. Mă bucur că juraţii au apreciat piesa noastră, fanii s-au mobilizat şi au promovat-o în social media, iar astăzi, românii din diaspora au votat 'Llamame'. Este un sentiment formidabil să ştii că ai alături de tine atât de mulţi compatrioţi care te susţin şi votează pentru un rezultat cât mai bun al României la Eurovision. Le promit tuturor că nu îi voi dezamăgi în finală!”, a transmis WRS după calificarea în Finala Eurovision 2022, potrivit news.ro.

Lista completă a țărilor finaliste la Eurovision 2022

Finala Euovision 2022 are loc pe 14 mai 2022 la Torino.

Citește și: Eurovision 2022. Cine este WRS, artistul care va reprezenta România la Eurovision, în Italia

În urma celei de-a doua semifinale, în faza a doua competiției s-au calificat:

1. Belgia - Jeremie Makiese - Miss You

2. Republica Ceha - We Are Domi- Lights Off

3. Azerbaidjan - Nadir Rustamli - Fade To Black

4. Polonia - Ochman - River

5. Finlanda - The Rasmus - Jezebel

6. Estonia - Stefan - Hope

7. Australia - Sheldon Riley - Not The Same

8. Suedia - Cornelia Jakobs - Hold Me Closer

9. Romania - WRS - Llamame

10. Serbia - Konstrakta - In Corpore Sano

În urma primei semifinale a competiției s-au calificat țările:

1. Elveţia - Marius Bear - "Boys Do Cry",

2. Armenia - Rosa Linn - "Snap",

3. Islanda - Systur - "Með Hækkandi Sól",

4. Lituania - Monica Liu - "Sentimentai",

5. Portugalia - Maro - "Saudade, Saudade",

6. Norvegia - Subwoolfer - "Guve Theat Wolf a Banana",

7. Grecia - Amanda Giorgiadie Tenfjord - "Die Together",

8. Ucraina - Kalush Orchestra - "Stefania",

9. Republica Moldova - Zdob şi Zdub & Fraţii Advahov - "Trenuleţul"

10. Olanda - "De Diepte".

Ţările „Big Five” - Italia, Marea Britanie, Spania, Franţa, Germania sunt direct calificate în ultima fază a concursului, fiind marile plătitoare ale competiției.

Astfel, marele premiul Eurovision 2022 va fi disputat între 25 de țări, 20 alese în ruma semifinalelor, iar 5 ( Franta, Germania, Spania, Marea Britanie si Italia) calificate direct în ultima fază a competiției.

Cele mai cunoscute nume ale stand up-ului românesc și-au unit forțele în cel mai nou show, România are Roast. Vezi episodul 1