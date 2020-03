Femeia acuzată de vrăjitorie contraatacă: "Doar l-am pupat pe frunte și obraz, nu a fost un sărut umed" VIDEO

Femeia neagă că i-ar fi oferit bani bărbatului pentru ca acesta să se mute din casa unde locuiește cu soția sa. Maria explică că i-ar fi oferit bani bărbatului după ce acesta i-a cerut, pentru a se putea muta de lângă Ionica, soția lui. Bărbatul recunoaște cele spuse de Maria.

Totuși el este de părere că doar Maria este responsabilă de faptul că el a vrut să-și părăsească soția.

Maria jură în fața lui Dumnezeu că nu îl place ca bărbat și nu intenționează să se căsătorească.

"Eu am cinci copii, am problemele mele, pentru o greșeală a fost o interpretare pe care nici eu nu am crezut-o. A fost o greșeală a vieții mele, pentru că mi-am permis să-l pup pe obraz și pe frunte. Nu a fost sărut umed."

