Firea: Am găsit în timp record o locaţie pentru carantină, cu o sută de locuri/ Nu sunt cazuri confirmate de coronavirus

”Primăria asigură suport pentru comitetul pentru situaţii de urgenţă. Am găsit în timp record o locaţie pentru carantină, cu o sută de locuri. Am făcut eforturi şi nu aşteptăm nici măcar mulţumiri. Aseară, s-a mulţumit Prefecturii pentru locaţie, deşi noi am găsit-o”, a declarat, marţi, într-o conferinţă de presă, Gabriela Firea.

Aceasta a precizat că nu sunt cazuri confirmate de coronavirus în Capitală.

”Avem şase persoane în acea clădire, pentru izolare, după ce cele două persoane venite primele au plecat acasă pentru că nu aveau simptome”, a mai spus Firea.

Ministrul de Interne, Marcel Vela, a anunţat, luni seara, că sunt 4.172 locuri de carantină la nivel naţional, în 125 de locaţii aflate în 121 de localităţi din 40 de judeţe.